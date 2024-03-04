TÜİK açıkladı: şubat ayı enflasyon oranları ve ekonomiye etkileri

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi gündemini belirleyen şubat ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Beklentilerin bir nebze üzerinde gerçekleşen bu veriler, ekonomi yönetiminin politikaları ve piyasa dinamikleri açısından önemli ipuçları sunuyor.

Beklentileri aşan yükseliş: aylık enflasyon rakamları

Şubat ayında, aylık enflasyon oranı %4,53 olarak kaydedildi. Bu oran, ekonomistlerin genel beklentisi olan %4'lük bir artışın üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %67,57'ye yükselerek, ekonominin sıcak gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdü.

Yıllık enflasyonun detaylı analizi

TÜFE'deki (Tüketici Fiyat Endeksi) değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre %11,54 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, yıllık enflasyonun detaylı bir analizini sunarak, fiyat artışlarının ekonomi üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Sektörel bazda enflasyonun etkileri

Şubat ayında, sektörel bazda enflasyonun etkileri değişkenlik gösterdi. Giyim ve ayakkabı sektörü, yıllık bazda en az artış gösteren ana grup olurken (%43,44), lokanta ve oteller sektörü en yüksek artışı (%94,78) yaşadı. Aylık bazda ise en yüksek artış %12,76 ile eğitim sektöründe gerçekleşti, bu durum eğitim maliyetlerinin artan bir trend içinde olduğunu gösteriyor.

Üretici fiyatlarındaki artış

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yıllık %47,29 ve aylık %3,74 artış gösterdi. Bu artış, üretici maliyetlerinin yükseldiğini ve bu durumun tüketici fiyatlarına yansıma potansiyelini gösteriyor.

İş yeri kira zamları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. On iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenen bu oran, %55,91 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi ve öncü göstergeler, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarına yönelik politikalarının işaretçisi olarak ön plana çıkıyor. Enflasyonun mayıs ayında %73 ile zirve yapması ve yıl sonunda %36'ya gerilemesi bekleniyor.