Bolu'da milyonluk yatırım Adro Park viraneye dönüştü: Turizm Umudu Harabeye Karıştı

Bolu'nun turizm sektörüne büyük umutlarla katılan Adro Park, 25 milyon liralık yatırımın ardından ihmal ve ilgisizlik sonucu harabeye dönüştü. Yıllar içinde yaşanan çürüme ve talan, bölgenin turizm potansiyelinin nasıl heba edildiğinin acı bir öyküsünü anlatıyor.

Bir Yatırımın Hüzünlü Hikayesi

Bolu İl Özel İdaresi'nin, 28 Temmuz 2017'de 1 milyon 379 bin 732 lira harcayarak ihale ettiği Adro Park, başlangıçta bölge turizmine büyük katkılar sağlayacak bir proje olarak görülüyordu. Ancak, açılışından kısa bir süre sonra, tesisin bakımsızlığa ve ilgisizliğe terk edildiği gerçeği ortaya çıktı. Yıllar boyunca yapılan haberlere rağmen, bu çürüme süreci durdurulamadı.

Kurumların Sessizliği ve İhmalin Bedeli

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür Bakanlığı gibi destekçi kurumların varlığına rağmen, Adro Park'ın kaderi değişmedi. Milyonlarca lira yatırım yapılan bu tesis, bugün kırık dökük tuvaletleri, camları ve bakımsız parkurlarıyla adeta bir harabe görünümünde. Bu durum, bölgenin turizm potansiyelinin nasıl göz ardı edildiğinin somut bir örneğini oluşturuyor.

Macera Parkuru: İhmalin Göstergesi

21 Eylül 2017'de açılan Seben Göleti Adro Park Macera Parkuru ve Kamp Merkezi, alternatif turizm için büyük umutlarla kurulmuştu. Ancak, bu umutlar kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Vatandaşlar, milyonların boşa harcandığını ve tesisin şimdiki sefil halinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Talan Edilen Bir Cennet

Adro Park içindeki binalar, kapıları kırılmış ve tahrip edilmiş bir halde bulunuyor. Park, açıldığı günden bu yana bakımsızlıkla mücadele ediyor ve birçok değerli malzeme kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmış durumda. Bu, tesisin sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda maddi olarak da nasıl talan edildiğinin bir göstergesi.

Kamu Kaynaklarının Heba Edilmesi

Bolu İl Özel İdaresi, Bolu ve Seben Belediyeleri iş birliğiyle ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, kamu kaynaklarının nasıl heba edildiğini gözler önüne seriyor. Tesisin bugünkü harabe görünümü, geleceğe dair umutları zedeleyen bir tablo çiziyor.

Yetkililerin Geçici Vaatleri

Geçmişte, tesisin durumuyla ilgili yapılan haberler sonrasında, dönemin valileri tesisin iyileştirilmesi için çalışma başlatılacağını vaat etmişlerdi. Ancak, yedi yılın sonunda, tesisin durumu daha da kötüleşti ve herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmadı. Bu, yetkililerin konuya olan ilgisizliğinin ve geçici vaatlerinin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Bolu'nun Unutulan Mirası: Adro Park

Adro Park'ın trajik hikayesi, Bolu'nun turizm potansiyeline yapılan yatırımın nasıl ihmal edildiğini ve sonunda nasıl bir viraneye dönüştüğünü acı bir şekilde anlatıyor. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde yetkililer için ciddi bir uyarı niteliğinde ve bölgenin turizm geleceği için kaybedilen büyük bir fırsatı temsil ediyor.