- Eğitim

2024-ALES/1 başvuruları başladı

Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvurular başladı.

Elif Sarıhan
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2024-ALES/1 başvuruları başladı mask
2024-ALES/1 başvuruları başladı
2024-ALES/1 başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek. Sınav ise 21 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek.

2024-ALES/1 başvuruları başladı

Ayrıca duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.2024-ALES/1 başvuruları başladı

04 Mar 2024 - 21:00 - Eğitim

Mahreç  Elif Sarıhan

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