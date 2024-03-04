04 Mar 2024 - 15:49 - Ekonomi

Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

2-5 Mart 2024 tarihleri arasında ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine, yapı malzemelerinden teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesinde inanılmaz indirimler sizi bekliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar için hemen alışverişe başlayın!