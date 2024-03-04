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Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

2-5 Mart 2024 tarihleri arasında ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine, yapı malzemelerinden teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesinde inanılmaz indirimler sizi bekliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar için hemen alışverişe başlayın!

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler! mask
Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!
Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!
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Türkiye'nin sevilen perakende zinciri ŞOK Bolu Mağazalarında 2-5 Mart 2024 itarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlere muhteşem fırsatlar sunuyor. Mart ayının ilk indirim günlerini kaçırmayın.

Evden ofise, kişisel bakımdan yapı malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu katalog, herkesin ihtiyacına uygun indirimlerle dolu. İşte ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda öne çıkan bazı fırsatlar.

Kişisel Bakım ve Ev Gereçleri

Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL

Braun Silk-Epil 5 5620 Sensosmart Epilasyon Cihazı: 1.499 TL

Meridyen Siyah Duş Başlığı Seti: 149 TL

3+1 Luiza Merdiven: 499 TL

Kadın Pijama Takımı: 299 TL

Kadın Yumuşak Dokulu Sabahlık: 350 TL

2'li Kadın Ribanalı Slip: 54,95 TL

Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

Yapı ve Tamir Malzemeleri

10 kg Quartz İç Cephe Boyası: 299 TL

17,5 kg Quartz Tavan Boyası: 349 TL

Polisan Pro Tavan Kestirme Fırçası: 49,95 TL

280 gram Şeffaf Silikon: 79,95 TL

İç Cephe Rulosu: 99,95 TL

Kalorifer Rulosu: 39,95 TL

X7 Eldiven: 29,95 TL

Tamir Bandı: 24,95 TL

280 ml Akrilik Mastik: 39,95 TL

Elektrik Bandı: 12,95 TL

Fırça No:2,5: 39,95 TL

Fırça No:2: 34,95 TL

Fırça No:3: 44,95 TL

Şerit Metre: 199 TL

Çelik Pense: 179 TL

Maskeleme Bandı: 29,95 TL

Plastik Silikon Tabancası: 59,95 TL

Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

Moda ve Aksesuar

Zincir Askılı Omuz Çantası: 139 TL

Cüzdan: 79,95 TL

2'li Kadın Desenli Slip: 54,95 TL

Kadın Omuz Çantası: 145 TL

Kadın Sırt Çantası: 179 TL

Zincir Askılı Telefonluk: 129 TL

2'li Kadın Desenli Bato Slip: 54,95 TL

Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

Büyük Ev Aletleri ve Teknoloji

Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 14.499 TL

Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi: 12.399 TL

Hoover 14 Kg Çamaşır Makinesi: 17.699 TL

Philips Daily Collection Smoothie Blender: 1.599 TL

Duraslide Yapışmaz Granit Tava: 1.499 TL

Hoover 11 kg / 9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 18.499 TL

Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı: 1.249 TL

Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi: 9.699 TL

Altus 6 kg Çamaşır Makinesi: 8.499 TL

Altus Çamaşır Makinesi: 12.499 TL

Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

Ofis Mobilyaları ve Araç Gereçler

Sina Çalışma Koltuğu: 2.795 TL

Chantra Yönetici Koltuğu: 2.995 TL

Winney Çalışma Koltuğu: 1.299 TL

Çizgili Sekreter Çalışma Koltuğu: 1.399 TL

Donna Fileli Çalışma Koltuğu: 2.445 TL

Tabure Plastik: 749 TL

Maya Çocuk Çalışma Koltuğu: 745 TL

JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı: 5.690 TL

JCB 12V 2.0AH Bez Çantalı Çift Akülü Matkap: 3.490 TL

JCB Avuç Taşlama 600 W: 1.790 TL

JCB Akülü Eksantrik Zımpara: 4.590 TL

JCB Lazerli Mesafe Ölçer: 2.990 TL

JCB Plastik Tabanlı Bez Çanta: 799 TL

JCB Dekupaj: 2.990 TL

JCB Lazerli Yatay/Dikey Hizalama Tripod Hediye: 3.290 TL

# türkiye, çocuk, teknoloji, araç, elektrik, evden

04 Mar 2024 - 15:49 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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