Bolu ŞOK Marketlerde 2-5 Mart 2024 haftası eviniz ve ofisiniz için muhteşem indirimler!

Türkiye'nin sevilen perakende zinciri ŞOK Bolu Mağazalarında 2-5 Mart 2024 itarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlere muhteşem fırsatlar sunuyor. Mart ayının ilk indirim günlerini kaçırmayın.
Evden ofise, kişisel bakımdan yapı malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu katalog, herkesin ihtiyacına uygun indirimlerle dolu. İşte ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda öne çıkan bazı fırsatlar.
Kişisel Bakım ve Ev Gereçleri
Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL
Braun Silk-Epil 5 5620 Sensosmart Epilasyon Cihazı: 1.499 TL
Meridyen Siyah Duş Başlığı Seti: 149 TL
3+1 Luiza Merdiven: 499 TL
Kadın Pijama Takımı: 299 TL
Kadın Yumuşak Dokulu Sabahlık: 350 TL
2'li Kadın Ribanalı Slip: 54,95 TL
Yapı ve Tamir Malzemeleri
10 kg Quartz İç Cephe Boyası: 299 TL
17,5 kg Quartz Tavan Boyası: 349 TL
Polisan Pro Tavan Kestirme Fırçası: 49,95 TL
280 gram Şeffaf Silikon: 79,95 TL
İç Cephe Rulosu: 99,95 TL
Kalorifer Rulosu: 39,95 TL
X7 Eldiven: 29,95 TL
Tamir Bandı: 24,95 TL
280 ml Akrilik Mastik: 39,95 TL
Elektrik Bandı: 12,95 TL
Fırça No:2,5: 39,95 TL
Fırça No:2: 34,95 TL
Fırça No:3: 44,95 TL
Şerit Metre: 199 TL
Çelik Pense: 179 TL
Maskeleme Bandı: 29,95 TL
Plastik Silikon Tabancası: 59,95 TL
Moda ve Aksesuar
Zincir Askılı Omuz Çantası: 139 TL
Cüzdan: 79,95 TL
2'li Kadın Desenli Slip: 54,95 TL
Kadın Omuz Çantası: 145 TL
Kadın Sırt Çantası: 179 TL
Zincir Askılı Telefonluk: 129 TL
2'li Kadın Desenli Bato Slip: 54,95 TL
Büyük Ev Aletleri ve Teknoloji
Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 14.499 TL
Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi: 12.399 TL
Hoover 14 Kg Çamaşır Makinesi: 17.699 TL
Philips Daily Collection Smoothie Blender: 1.599 TL
Duraslide Yapışmaz Granit Tava: 1.499 TL
Hoover 11 kg / 9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 18.499 TL
Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı: 1.249 TL
Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi: 9.699 TL
Altus 6 kg Çamaşır Makinesi: 8.499 TL
Altus Çamaşır Makinesi: 12.499 TL
Ofis Mobilyaları ve Araç Gereçler
Sina Çalışma Koltuğu: 2.795 TL
Chantra Yönetici Koltuğu: 2.995 TL
Winney Çalışma Koltuğu: 1.299 TL
Çizgili Sekreter Çalışma Koltuğu: 1.399 TL
Donna Fileli Çalışma Koltuğu: 2.445 TL
Tabure Plastik: 749 TL
Maya Çocuk Çalışma Koltuğu: 745 TL
JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı: 5.690 TL
JCB 12V 2.0AH Bez Çantalı Çift Akülü Matkap: 3.490 TL
JCB Avuç Taşlama 600 W: 1.790 TL
JCB Akülü Eksantrik Zımpara: 4.590 TL
JCB Lazerli Mesafe Ölçer: 2.990 TL
JCB Plastik Tabanlı Bez Çanta: 799 TL
JCB Dekupaj: 2.990 TL
JCB Lazerli Yatay/Dikey Hizalama Tripod Hediye: 3.290 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.