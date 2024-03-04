- Gündem

Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

BETİMAR Araştırma'nın Başkanı Gürkan Duman, İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin karşılaştığı en büyük zorluğun 55 yaş üstü emekliler olduğunu açıkladı. Seçim sonuçlarını doğru tahmin eden şirketin analizleri, İmamoğlu'nun performansı ve seçmen eğilimleri üzerine dikkat çekici bulgular sunuyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Emekliler seçimin yönünü belirleyecek mask
Emekliler seçimin yönünü belirleyecek
Emekliler seçimin yönünü belirleyecek
+5
Haber albümü için resme tıklayın

BETİMAR'ın isabetli seçim tahminleri

Son seçimlerdeki başarılı tahminleriyle öne çıkan BETİMAR Araştırma Şirketi, İstanbul'daki seçim dinamiklerine ışık tutuyor. Gürkan Duman, özellikle 55 yaş üstü emeklilerin AK Parti için önemli bir dezavantaj oluşturduğunu belirtiyor. Bu grup, şehrin siyasi geleceğinde kritik bir rol oynuyor.

Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

Seçmenin karar süreci ve oy davranışları

Duman'a göre, seçmenlerin büyük bir kısmı (%85) önceki seçimde destekledikleri partiye sadık kalma eğiliminde. Ancak, seçimlere doğru son 10 gün içinde oy geçişleri yaşanabileceği ve kararsız seçmenlerin tercihlerinin sonucu belirleyebileceği vurgulanıyor.Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

İstanbul'da partilerin stratejileri

DEM Partisi seçmenlerinin CHP'ye yönelmesi ve bazı bölgelerde aday göstermeme kararı, İstanbul'daki seçim stratejilerinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bu durum, kentteki siyasi ittifakların yeni dinamiklerini ortaya koyuyor.Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

Ekonomik sorunların seçim üzerindeki etkisi

Duman, ekonomik sorunların ve emeklilerin gündemindeki yerinin, AK Parti'nin projelerinin ön plana çıkmasını engellediğini ifade ediyor. Muhalefetin bu konuları seçim sürecinde merkeze alması, seçmenin "şehrimdeki sorunları kim çözecek?" sorusuna yönelmesine neden olabilir.Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

İmamoğlu'nun seçmen nezdindeki algısı

BETİMAR'ın araştırmalarına göre, İmamoğlu'nu başarısız bulan seçmen oranı, başarılı bulanlardan yüksek. Ancak Duman, İmamoğlu'nun beklenenden daha fazla oy alabileceğini, bu durumun seçmen algısının karmaşıklığını gösterdiğini belirtiyor.Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

Gürkan Duman'ın analizleri, İstanbul seçimlerinin karmaşık yapısını ve potansiyel sonuçlarını aydınlatıyor. Seçimlere kısa süre kala, partilerin stratejileri ve seçmen davranışları, şehrin siyasi geleceğini şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

 

# seçim, ak parti, istanbul

04 Mar 2024 - 23:59 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL