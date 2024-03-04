Emekliler seçimin yönünü belirleyecek

BETİMAR'ın isabetli seçim tahminleri

Son seçimlerdeki başarılı tahminleriyle öne çıkan BETİMAR Araştırma Şirketi, İstanbul'daki seçim dinamiklerine ışık tutuyor. Gürkan Duman, özellikle 55 yaş üstü emeklilerin AK Parti için önemli bir dezavantaj oluşturduğunu belirtiyor. Bu grup, şehrin siyasi geleceğinde kritik bir rol oynuyor.

Seçmenin karar süreci ve oy davranışları

Duman'a göre, seçmenlerin büyük bir kısmı (%85) önceki seçimde destekledikleri partiye sadık kalma eğiliminde. Ancak, seçimlere doğru son 10 gün içinde oy geçişleri yaşanabileceği ve kararsız seçmenlerin tercihlerinin sonucu belirleyebileceği vurgulanıyor.

İstanbul'da partilerin stratejileri

DEM Partisi seçmenlerinin CHP'ye yönelmesi ve bazı bölgelerde aday göstermeme kararı, İstanbul'daki seçim stratejilerinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bu durum, kentteki siyasi ittifakların yeni dinamiklerini ortaya koyuyor.

Ekonomik sorunların seçim üzerindeki etkisi

Duman, ekonomik sorunların ve emeklilerin gündemindeki yerinin, AK Parti'nin projelerinin ön plana çıkmasını engellediğini ifade ediyor. Muhalefetin bu konuları seçim sürecinde merkeze alması, seçmenin "şehrimdeki sorunları kim çözecek?" sorusuna yönelmesine neden olabilir.

İmamoğlu'nun seçmen nezdindeki algısı

BETİMAR'ın araştırmalarına göre, İmamoğlu'nu başarısız bulan seçmen oranı, başarılı bulanlardan yüksek. Ancak Duman, İmamoğlu'nun beklenenden daha fazla oy alabileceğini, bu durumun seçmen algısının karmaşıklığını gösterdiğini belirtiyor.

Gürkan Duman'ın analizleri, İstanbul seçimlerinin karmaşık yapısını ve potansiyel sonuçlarını aydınlatıyor. Seçimlere kısa süre kala, partilerin stratejileri ve seçmen davranışları, şehrin siyasi geleceğini şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.