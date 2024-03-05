5 Mart Salı günü için Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde hava durumu tahmini

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi, 5 Mart Salı günü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların tadını çıkarırken, yer yer hafif yağmurların eşlik etmesi bekleniyor. Baharın müjdecisi bu gün, güneş ışıklarının bulutlarla dansı ve serinletici yağmurlarla bölge sakinlerine keyifli anlar vaat ediyor. İşte 5 Mart Salı günü için detaylı hava durumu tahmini:

Kocaeli: Ilık Bir Gün ve Yağmur Beklentisi

Hava Durumu: Yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 17°C, en düşük 7°C

Kocaeli, Salı günü ılık bir havanın hakim olacağı bir gün geçirecek. Gün içinde yağmur bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın.

Sakarya: Bahar Esintileri ve Hafif Yağmurlar

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 18°C, en düşük 7°C

Sakarya'da Salı günü, baharın müjdecisi hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Düzce: Güneş ve Bulutların Zarif Dansı

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 18°C, en düşük 6°C

Düzce, Salı günü güneşli başlayıp, öğleden sonra hafif yağmurların eşlik edeceği bir gün geçirecek.

Bolu: Serin ve Yağmurlu Bir Gün

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 14°C, en düşük 3°C

Bolu'da hava, Salı günü serin ve yağmurlu olacak. Baharın serin yüzünü hissedeceğimiz bir gün bizi bekliyor.

Bartın, Karabük ve Zonguldak: Bulutlu Gökyüzü ve Yağmur

Bartın ve Karabük'te bulutlu bir gökyüzü altında, Zonguldak'ta ise hafif yağmurların eşlik edeceği bir gün olacak. Sıcaklıklar, baharın ılık esintilerini hissettirecek düzeyde.

Bartın Hava Durumu: Parçalı bulutlu, 10°C / 3°C

Karabük Hava Durumu: Bulutlu, 17°C / 4°C

Zonguldak Hava Durumu: Hafif yağmurlu, 16°C / 6°C