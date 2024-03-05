Ankara Altındağ'a yenilikçi projelerle gelen Bolulu Başkan Adayı Veysel Tiryaki

Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye başkanlığına aday olan Veysel Tiryaki, aslen Bolu'nun Dörtdivan ilçesinden. Daha önce ilçede üç dönem belediye başkanlığı yapan Tiryaki Altındağ’a yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Daha önce üç dönem bu görevi üstlenmiş olan Tiryaki, "Proje Tanıtım Toplantısı" düzenleyerek, Altındağ için büyük ve yenilikçi planlarını açıkladı.

Vatandaşa Teşekkür ve Devam Sözü

Tiryaki, geçmiş dönemlerde Altındağ'a kazandırdığı önemli projeleri ve vatandaşların desteğiyle gerçekleştirdiği çalışmaları videolar aracılığıyla paylaştı. Geçmişteki başarılarının üzerine daha fazlasını ekleyeceğinin altını çizen Tiryaki, yaşlılardan gençlere, çocuklardan engellilere kadar her kesime hitap eden projelerle Altındağ'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğini vurguladı.

Yenilikçi ve Çevre Dostu Belediyecilik

Tiryaki'nin projeleri arasında çevre dostu uygulamalar, engellilere özel hizmetler, sanat ve esnaf dostu politikalar yer alıyor. Teknolojiyi aktif olarak kullanacaklarını belirten Tiryaki, Altındağ'ı "şehir dostu" bir ilçe yapmayı hedefliyor. Ayrıca, sokak hayvanları için modern barınaklar yaparak, onların da yaşam kalitesini artırmayı planlıyor.

Altındağ'a Metro Sözü

Altındağ'ın artan nüfusu ve ulaşım ihtiyacına dikkat çeken Tiryaki, ilçeye metro hattı getirme sözü verdi. Bu proje, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ulaştırma Bakanı ile yapılan planlamalar sonucunda, seçimlerin ardından hayata geçirilecek. Tiryaki, kentsel dönüşüm projelerini de tamamlayarak, ilçenin çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.

Temizlik ve Güvenlik Önceliği

Tiryaki, seçilmesi durumunda ilk işlerinden birinin sokakları temizlemek olacağını belirtti. Ayrıca, parklarda 7/24 güvenlik sağlayarak, her mahalleye kreş ve engelliler için özel yatırımlar yapmayı taahhüt ediyor.

Veysel Tiryaki'nin Altındağ için vaat ettiği projeler, ilçenin sosyal ve fiziksel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Vatandaşların desteğiyle, Tiryaki'nin yenilikçi ve kapsayıcı belediyecilik anlayışı, Altındağ'ı Ankara'nın parlayan yıldızı haline getirebilir.