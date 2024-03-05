Bolu'da 2024 Yerel Seçimleri için kesin aday listeleri açıklandı

Bolu'da seçim heyecanı başladı

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde kesin aday listelerini açıkladı. Bu duyuru, Bolu Merkez İlçe ve Karacasu beldesinde yarışacak adaylar için seçim sürecinin önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Aday listeleri

Siyasi partiler, aday listelerini 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 22 Şubat'ta yapılan incelemeler ve eksikliklerin giderilmesinin ardından 23 Şubat'ta geçici aday listelerini ilan etti. Bu süreç, 3 Mart'ta kesin aday listelerinin açıklanmasıyla sonuçlandı.

Bolu’da rekabet kızışıyor

Bolu Belediye Başkanlığı için 20 siyasi parti yarışacak. Adaylar arasında, yerel yönetimlerde deneyim sahibi isimlerin yanı sıra, yeni yüzler de var. Bu durum, seçmenlere geniş bir yelpazede seçim yapma imkanı sunuyor.

Meclis adayları ve geleceğin yöneticileri

Bolu Merkez İlçe'den Belediye Meclisi Üyeliği için 18, İl Genel Meclisi Üyeliği için ise 19 parti aday gösterdi. Bu adaylar, Bolu'nun geleceğine yön verecek önemli kararlar alacak.

Seçim sürecinde yeni aşama

Kesin aday listelerinin açıklanması, Bolu'da seçim sürecinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Seçmenler, adayların vaatlerini, projelerini ve Bolu için sundukları vizyonları değerlendirme fırsatı bulacak. Bu süreç, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli kararların alınacağı bir dönemi ifade ediyor.

Adaylar ve partilerin tam listesi

Bolu Belediye Başkanlığı için yarışacak partiler ve adayları şunlar:

Bolu Belediye Başkanlığı için sandıktan çıkmayı bekleyen partiler ve adayları şöyle:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ : Muhammed Emin Demirkol

İYİ PARTİ : Mansur Şen

DEMOKRATİK SOL PARTİ : Sevil Değirmenci

YENİDEN REFAH PARTİSİ : Faruk Bayrakdar

HAKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ :Veli Saçılık

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ :Azize Ergün

ZAFER PARTİSİ :İlkay Bayrak

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ :Gürseli Kara

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ :Mustafa Yağcı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ :Tanju Özcan

HÜR DAVA PARTİSİ :Şükrü Deniz

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ :Makfure Tunç

ADALET BİRLİK PARTİSİ :Burcu Kurtoğlu

DEMOKRAT PARTİ :Şerafettin Yalçın

MİLLET PARTİSİ :Latif Ural

MİLLİ YOL PARTİSİ :Elvan Coşkun

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ :İlhan Durak

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ :Aslı Nur Yılmaz

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ :Nadir Gürkan Yetkin

SAADET PARTİSİ :İsa Sayın

Bolu Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 18 parti katılacak.

AK Parti’den 3 kontenjan Cemil Akay, Reşat Özcan ve İsa Özcan, 28 asil, 31 yedek;

İYİ Parti’den 3 kontenjan Ahmet Karatepe, Fadime Gülen, Fazıl Şolpan, 28 asil üye

Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,

Demokratik Sol Parti 1 asil,

Yeniden Refah Partisi’nden 4 kontenjan Muzaffer Aslan, Hakkı Karabostan, Bahadır Kurt, Orhan Demirtaş, 15 asil

Halkların Eşitlik Partisi’nden 1 asil

Türkiye Komünist Partisi’nden 2 asil,

Zafer Partisi’nden 2 asil,

Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3 kontenjan Mehmet Tuna Özcan, Resmiye Kahruman, Ömer Polat 28 asil, Emek Partisi’nden 1 asil,

Hür Dava Partisi’nden 1 asil,

Demokrat Parti’den 2 asil,

Milli Yol Partisi’nden 1 asil,

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 3 kontenjan Muharrem Demirel, Hakan Aydın, Ahan Tabak, 28 asil,

Türkiye İşçi Partisi’nden 5 asil,

Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 3 kontenjan Cihad Açıkgöz, Mustafa Canbaş, Uğur Denizhan, 28 asil,

Saadet Partisi’nden 3 kontenjan Fatih Kılınç, İsa Aydın, İbrahim Sakmak, 28 asi Bolu İl Genel

Meclisi üyeliği seçimlerine Merkez ilçeden 19 parti katılacak

AK Parti’den 6 asil, 6 yedek

İYİ Parti’den 6 asil,

Sol Parti’den 1 asil,

Büyük Birlik Partisi’nden 2 asil,

Demokratik Sol Parti’den 1 asil,

Yeniden Refah Partisi’nden 1 kontenjan Enes Baskın, 5 asil,

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden 1 asil,

Zafer Partisi’nden 1 asil,

Bağımsız Türkiye Partisi’nden 2 asil,

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 6 asil,

Hür Dava Partisi’nden 1 asil,

Demokrat Parti’den 1 asil,

Millet Partisi’nden 1 asil,

Milli Yol Partisi’nden 1 asil,

Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kontenjan Sedat Öztürk, Tolga Yılmaz, 6 asil,

Türkiye İşçi Partisi’nden 2 asil,

Demokrasi ve Atılım Partisi’nden 6 asil,

Saadet Partisi’nden 6 asil,

Vatan Partisi’nden 1 asil

Karacasu Beldesi Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 bağımsız, toplam 8 aday katılacak

AK Parti’den Sedat Bozoğlu,

Yeniden Refah Partisi’nden Ferdi Ak,

Bağımsız Türkiye Partisi’nden Emrah Karakaya,

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ekrem Velioğlu,

Adalet Birlik Partisi’nden Kader Kul,

Milliyetçi Hareket Partisi’nden İrfan Dülger,

Saadet Partisi’nden Adem Emre,

Bağımsız, Celal Beydili

Karacasu Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine 6 parti katılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi 1 kontenjan Kemal Güngör, 8 asil, 6 yedek,

Yeniden Refah Partisi 1 kontenjan Ersin Epçim, 4 asil,

Bağımsız Türkiye Partisi 2 asil,

Cumhuriyet Halk Partisi 1 kontenjan Uğur Varol, 8 asil,

Milliyetçi Hareket Partisi 1 kontenjan Ali Özdemir, 8 asil, 4 yedek,

Saadet Partisi 1 asil