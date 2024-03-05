Fransa'dan Filistin'e uzanan umut yolculuğu: Eşek arabası ve bisikletle bir ailenin ilham verici hikayesi

Yolculuğun Başlangıcı: Bir Ailenin Cesur Kararı

2021 yılında, Yousef ve Matilde Najmeddin çifti, dünya genelinde devam eden İsrail-Filistin çatışmasına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, dört çocukları Noon, Jood, Nınawa ve Jal ile birlikte Fransa'dan bir yolculuğa çıktı. Bu aile, yolculuklarının ilk aşamasında eşek arabası kullanarak Bulgaristan'a ulaştı ve ardından bisikletle yolculuklarına devam etme kararı aldı.

Eşek Arabası ve Bisikletle Yolculuk

Najmeddin ailesinin yolculuğu, karşılaştıkları herkes tarafından büyük bir merak ve hayranlıkla karşılandı. Aile, eşek arabasıyla başladıkları bu yolculuğu, Bulgaristan'da tanıştıkları Amedeo Giacomini ile birlikte bisikletle sürdürme kararı aldı. Bu karar, onların seyahatine yeni bir boyut kazandırdı ve Filistin'e olan desteği daha geniş bir kitleye duyurma fırsatı verdi.

Bir Mesajın Gücü: İsrail Boykotu

Yolculukları boyunca Najmeddin ailesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatarak, insanları bu konuda bilinçlendirmeyi ve İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapmayı amaçladı. Yousef Najmeddin, bu sürecin zorluklarına rağmen, Filistin'deki durumu ve katliamı göstermek için bu yolculuğa giriştiklerini belirtti. Aile, yolculukları esnasında karşılaştıkları her fırsatta, Filistin'deki zulme dikkat çekti ve desteklerini ifade etti.

Yolculuğun Anlamı ve Etkisi

Najmeddin ailesinin bu yolculuğu, sadece bir seyahatten çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu, bir farkındalık ve dayanışma hareketi, aynı zamanda çocuklarına ve karşılaştıkları insanlara daha iyi bir dünya umudu aşılama çabasıdır. Matilde Najmeddin'in ifadesiyle, İsrail'in Filistin'e yaptığı katliamın dehşetini anlatmak ve insanları harekete geçirmek için bu yolculuğa çıktılar.

Yol Arkadaşları ve Destekçiler

Yolculukları sırasında Najmeddin ailesi, Amedeo Giacomini gibi düşünceleri paylaşan insanlarla tanıştı. Giacomini, daha önce İsrail'de çalışmış ve bölgedeki zorlukları bizzat görmüş biri olarak, Yousef ve ailesinin cesaretine hayran kaldı ve onlara katılmaya karar verdi. Bu birliktelik, yolculuğun sadece Najmeddin ailesinin değil, aynı zamanda onlara katılan herkesin de hikayesi haline geldi.

Umut Yolculuğunun Devamı

Najmeddin ailesi ve Amedeo Giacomini, Filistin'e destek için çıktıkları bu yolculukta, yıl sonunda varmayı hedefledikleri Filistin'e doğru pedal çevirmeye devam ediyor. Bu yolculuk, onların kararlılığını, cesaretini ve dünyayı değiştirebilecek küçük adımların gücünü gösteriyor. Bu hikaye, karşılaştıkları herkese ilham veriyor ve daha adil bir dünya için umut aşılıyor.