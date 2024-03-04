Fiyatını duyan İstanbul'dan Ankara’dan koşuyor; Bolu'nun altın değerindeki doğal ürünü servet değerinde

Bolu'nun merkez dahil tüm ilçelerinde yetişen doğal ürün, hem sağlık açısından zengin içeriği hem de yüksek gelir potansiyeli ile dikkat çekiyor. Fiyatı 100 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar çıkan doğal ürün, çevre illerden gelen vatandaşların yeni gelir kaynağı oldu.

İstanbul'dan Tüccarlar Peşinde

Bolu doğal güzelliklerinin yanı sıra şimdi de kanlıca mantarı ile adından söz ettiriyor. Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'dan bile alıcı bulan bu özel mantar, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağına dönüşmüş durumda. Ormanlık alanların yamaçlarında yetişen ve yöresel adıyla "melki" olarak bilinen kanlıca mantarı, İstanbul'dan gelen tüccarların da ilgisini çekiyor. Fiyatı ise duyanları şaşırtıyor.

İnsanları kendine çeken lezzet

Köy halkı tarafından özenle toplanan bu mantarlar, lezzeti ve besleyici değerleriyle öne çıkıyor. Kanlıca mantarının kilosu, sezon başında 30 TL'den alıcı buluyor. Ancak sezon ilerledikçe bu fiyat 80 TL'ye kadar yükseliyor. Bu fiyat artışı, mantarın bölge halkı için ne kadar değerli bir gelir kaynağı olduğunu gösteriyor.

Sağlık Deposu Kanlıca Mantarı

Kanlıca mantarı, içerdiği B1, B2, C vitaminleri ve aminoasitler sayesinde oldukça besleyici. Demir bakımından zengin olması kansızlığa iyi gelirken, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkilere sahip olduğu biliniyor.

Bolu'da yetişen kanlıca mantarı, hem sağlık açısından zengin içeriği hem de yüksek gelir potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bu özel mantar, bölge halkının yanı sıra İstanbul'dan gelen tüccarlar için de vazgeçilmez bir ürün haline gelmiş durumda.