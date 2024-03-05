Güzelleşmek istiyordu İsveç'ten İstanbul'a geldi.. Ameliyattan çıktı.. 1 gün sonra olan oldu! Öyle detaylar ortaya çıktı ki! Geride sadece 8 yaşındaki..

İsveç'ten İstanbul'a Acı Yolculuk

33 yaşındaki İsveç vatandaşı Inger Jeanette Bengtsson, estetik ameliyat umuduyla İstanbul'a geldi. Sosyal medya reklamları üzerinden iletişime geçtiği bir sağlık turizmi şirketi aracılığıyla, 31 Ekim 2023'te İstanbul'da özel bir hastanede karın, kalça ve meme estetiği operasyonlarına girdi. Ameliyat sonrası otele yerleştirilen Bengtsson, burada hayatını kaybetti. Ailesi, 8 yaşında bir kızı ve yıkılan bir hayat bırakarak.

Aile Adalet Peşinde

Bengtsson'un ailesi, yaşanan trajedi sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Aile avukatları aracılığıyla sunulan dilekçede, Bengtsson'un ölümüne yol açan ameliyatlar ve olası komplikasyonlar hakkında soruşturma başlatılması istendi. Ayrıca, ameliyat öncesi ve sonrası tüm evrakların incelenmesi ve ilgili doktorların ifadesinin alınması talep edildi.

Sağlık Turizminde Karanlık Taraf

Olay, sağlık turizmi sektöründeki bazı karanlık uygulamaları da gün ışığına çıkardı. Avukat Hasan Gürbüz'ün ifadelerine göre, Bengtsson operasyonlar için 6.490 Euro nakit ödeme yapmış, bu durum vergi kaçırma şüphelerini gündeme getirdi. Ayrıca, sağlık turizmi firmasının maliyetleri düşürmek amacıyla Bengtsson'u ameliyattan hemen sonra hastaneden çıkararak anlaşmalı olduğu otele yerleştirdiği belirtildi. Bu karar, Bengtsson'un sağlık durumunun yeterince takip edilmemesine ve trajik sona yol açmış olabilir.

Uluslararası İlgi ve Adalet Arayışı

Inger Jeanette Bengtsson'un ölümü, İsveç'te ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Ailesinin, " Türkiye'de yabancı olarak hakkımız korunur mu?" endişesi, Türkiye'nin hukuk devleti olarak adaleti sağlama kapasitesini sorgulatıyor. Bengtsson'un babasının, "Kızımın ölümü son olsun" çağrısı, sağlık turizminde insan sağlığına verilen değerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu trajik olay, sağlık turizmi sektöründe şeffaflık, güvenlik ve sorumluluk konularında ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Bengtsson'un hikayesi, bir ailenin adalet arayışını ve sağlık turizminde yaşanan sorunları uluslararası bir mesele olarak ortaya koyuyor.