5 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 5 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Satış Temsilcisi / Plasiyer - AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

Şoför-Yük Taşıma - AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

Makine Bakım ve Onarımcısı - PROMET METAL SAN.VE TİC.A.Ş. BOLU TESİSLERİ

Oto Kurtarıcı-Çekici Araç Şoförü - CANER OTOKURTARMA VE VİNÇ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) - GAYE LPG PETROL ÜRÜNLERİ DAY.TÜK.MAL.TURGID.OTO.SAN.VE TİC.L