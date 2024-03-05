5 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 5 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 5 Mart OLAN İŞ İLANLARI
Satış Temsilcisi / Plasiyer - AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.
Şoför-Yük Taşıma - AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.
Makine Bakım ve Onarımcısı - PROMET METAL SAN.VE TİC.A.Ş. BOLU TESİSLERİ
Oto Kurtarıcı-Çekici Araç Şoförü - CANER OTOKURTARMA VE VİNÇ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) - GAYE LPG PETROL ÜRÜNLERİ DAY.TÜK.MAL.TURGID.OTO.SAN.VE TİC.L
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.