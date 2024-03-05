- Gündem

Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti?

Düzce'de çöpte bulunan at, eşek, katır ve domuz gibi hayvanlara ait olan tek tırnaklı hayvan kemikleri bölgede endişe ve merak uyandırdı. Kemiklere ait etlerin bölgedeki kasaplara gitmiş olabileceğini düşünen halk, Ramazan öncesi et almaya korkar oldu

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti? mask
Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti?
Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti?
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Düzce, Aziziye Mahallesi'nde çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri, Ramazan ayı öncesinde kasap ürünlerine yönelik endişeleri artırdı. Polis ve Tarım Orman Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma, bölge sakinlerinin merakla beklediği cevapları arıyor.

Gizemli kemiklerin bulunması

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde, bir çöp konteynırında eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemiklerinin bulunması, bölgede büyük bir merak ve endişe yarattı. Bu durum, özellikle Ramazan ayı öncesinde, halk arasında kasap ürünlerine dair güven sorunlarına yol açtı.

Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti?

Ramazan öncesi artan endişeler

Bulunan kemikler, Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlar arasında, kasaplarda satılan etlerin kaynağına dair endişeleri tetikledi. At, eşek, katır ve hatta domuz eti satılacağına dair iddialar, bölge halkını kasaplardan alışveriş yapmaya dair tereddütlere sürükledi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bulunan kemiklerin kaynağını ve çöpe kim veya kimler tarafından atıldığını belirlemek üzere derinlemesine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının incelenmesini içeriyor.

Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti?

Toplumun tepkisi

Bu olay, Düzce ve çevresinde yaşayanlar arasında hem merak hem de endişe yarattı. Vatandaşlar, olayın hızla aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca, benzer olayların önlenmesi için etkili önlemler alınmasını istiyorlar.

Önlemler

Düzce'deki bu gizemli olayın soruşturması sürerken, yetkililer ve bölge sakinleri, sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Olayın aydınlatılması ve benzer durumların önüne geçilmesi için alınacak önlemler, kamuoyu ile paylaşılacak.

Düzce’de bulundu, Bolu, Sakarya, Kocaeli her yere gitmiş olabilir Çöpte bulunan tek tırnaklı hayvan kemiklerinin eti hangi kasaplara gitti?

Uyarılar

Bu süreç, Düzce ve çevre illerde yaşayanlar için hem bir uyarı hem de önlem alma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşları gıda güvenliği konusunda daha bilinçli olmaya ve alışverişlerini güvenilir kaynaklardan yapmaya çağırıyor.

 

# düzce, polis, tarım, orman

05 Mar 2024 - 09:31 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL