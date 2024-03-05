Korkunç kaza! Kamyonet yayaya çarptı

Düzce'nin yoğun trafiğine sahne olan D100 Karayolu, bir kez daha kaza haberleriyle gündeme geldi. Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde yaşanan feci olay, yürekleri ağıza getirdi. 52 yaşındaki H.D. yönetimindeki 81 plakalı kamyonet, Bolu istikametine ilerlerken 38 yaşındaki C.B. isimli yayaya çarptı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan yaya, olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis Harekete Geçti, Polis Soruşturma Başlattı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri derhal yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı C.B.'ye ilk müdahaleyi yaparak hemen hastaneye ulaştırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulunarak, olayın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlattı.