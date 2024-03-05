- Asayiş

Korkunç kaza! Kamyonet yayaya çarptı

Düzce D100 Karayolu'nda meydana gelen feci kazada, kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç kaza! Kamyonet yayaya çarptı mask
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Düzce'nin yoğun trafiğine sahne olan D100 Karayolu, bir kez daha kaza haberleriyle gündeme geldi. Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde yaşanan feci olay, yürekleri ağıza getirdi. 52 yaşındaki H.D. yönetimindeki 81 plakalı kamyonet, Bolu istikametine ilerlerken 38 yaşındaki C.B. isimli yayaya çarptı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan yaya, olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkunç kaza! Kamyonet yayaya çarptı

Acil Servis Harekete Geçti, Polis Soruşturma Başlattı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri derhal yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı C.B.'ye ilk müdahaleyi yaparak hemen hastaneye ulaştırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulunarak, olayın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlattı.
# düzce, polis, kaza

05 Mar 2024 - 09:37 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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