Sağlık altyapısına büyük katkı! Aziziye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Düzce'nin Dönüşümü ve Sağlık Yatırımları

Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin 1999 depremlerinden sonra hızla geliştiğini ve sanayi alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sağlık ve eğitim yatırımlarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, bölgeye yapılan hizmetlerin takım çalışmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

800 Yataklı Dev Hastane Yolda

Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce'ye sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini, Aziziye Mahallesi'ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra, Düzce Belediyesi'nin destekleriyle 800 yataklı tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin de yolda olduğunu duyurdu.

Belediyecilik ve Sağlık Yatırımları

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sağlık tesislerinin şehirde büyük bir rahatlama sağlayacağını, imar planları ve belediyeciliğin bu tür projeler için büyük önem taşıdığını belirtti. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise, yeni açılan sağlık tesisiyle Aziziye halkına daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Açılış töreni, Müftü Osman Aydın'ın dualarıyla gerçekleşti, böylece Düzce'nin sağlık altyapısına önemli bir katkı daha eklenmiş oldu.