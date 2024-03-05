İklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir adım

TÜBİTAK Destekli Proje: Bir Fikirden Gerçeğe
2,5 yıl önce sadece bir fikir olarak ortaya çıkan ve sonrasında TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, Prof. Dr. Engin Eroğlu'nun liderliğinde hayata geçirildi. Proje, Düzce Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı İle Uyumlu Çalışmalar
Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan ilham alınarak şekillenen proje, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine odaklanıyor. Bu kapsamda, Düzce kent merkezindeki ekosistemlerin mekansal ve zamansal analizleri yapılıyor, bitki kompozisyonu inceleniyor.
Projenin Amacı ve Beklenen Katkılar
Projenin temel amacı, muhtemel iklim değişikliği etkilerini azaltmada ekosistemlerin nasıl bir katkı sağlayabileceğini ortaya koymak. Bu doğrultuda, ekosistem hizmetlerinin ve floristik çeşitliliğin kent ölçeğindeki etkileri detaylı bir şekilde inceleniyor.
Bilimsel Çalışmalar ve Yöntemler
Programda, Düzce kenti için oluşturulan iklim senaryoları ve ekosistem hizmetlerinin belirlenmesi, arazi çeşitliliğinin modellemesi gibi konular üzerine sunumlar yapıldı. Araştırma Görevlileri Nermin Başaran ve Tuba Gül Doğan, projenin metodolojisi ve önemli bulguları hakkında bilgi verdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.