İklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir adım

TÜBİTAK Destekli Proje: Bir Fikirden Gerçeğe

2,5 yıl önce sadece bir fikir olarak ortaya çıkan ve sonrasında TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, Prof. Dr. Engin Eroğlu'nun liderliğinde hayata geçirildi. Proje, Düzce Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı İle Uyumlu Çalışmalar

Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan ilham alınarak şekillenen proje, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine odaklanıyor. Bu kapsamda, Düzce kent merkezindeki ekosistemlerin mekansal ve zamansal analizleri yapılıyor, bitki kompozisyonu inceleniyor.

Projenin Amacı ve Beklenen Katkılar

Projenin temel amacı, muhtemel iklim değişikliği etkilerini azaltmada ekosistemlerin nasıl bir katkı sağlayabileceğini ortaya koymak. Bu doğrultuda, ekosistem hizmetlerinin ve floristik çeşitliliğin kent ölçeğindeki etkileri detaylı bir şekilde inceleniyor.

Bilimsel Çalışmalar ve Yöntemler

Programda, Düzce kenti için oluşturulan iklim senaryoları ve ekosistem hizmetlerinin belirlenmesi, arazi çeşitliliğinin modellemesi gibi konular üzerine sunumlar yapıldı. Araştırma Görevlileri Nermin Başaran ve Tuba Gül Doğan, projenin metodolojisi ve önemli bulguları hakkında bilgi verdi.