Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün geleneksel futbol şöleni: 12. futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ve futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği 12. Futbol Turnuvası, nefes kesen final maçlarıyla sona erdi. Futbolun birleştirici ruhu ve fair-play anlayışının ön planda tutulduğu bu etkinlik, bölgedeki spor severler için unutulmaz bir deneyim oldu.

Açılış maçından şampiyonluk kutlamalarına

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün coşku dolu açılış konuşmasıyla başlayan final mücadeleleri, takımların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Takımların fair-play çerçevesinde sergiledikleri mücadele, futbol severler tarafından büyük ilgi gördü. Seyirciler, takımlarını yalnız bırakmadı ve maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini esirgemedi.

Gol yağmuru: 3. lük mücadelesi

Turnuvanın 3. lük mücadelesi, Akçakoca ile Göynük arasında gerçekleşti. Gol düellosuna sahne olan bu maç, 8-5'lik skorla Akçakoca'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Akçakoca takımı, turnuvada 3. olarak kürsüye adını yazdırdı.

Şampiyonluk için final zamanı

Gerede ile Orman Mühendisleri arasında gerçekleşen final maçı, turnuvanın zirvesine çıkanları belirledi. Gerede takımı, sahadaki üstün oyununu skora da yansıtarak 5-1 gibi farklı bir galibiyetle maçı kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Ödül töreniyle taçlanan başarılar

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni, turnuvanın coşkusunu zirveye taşıdı. Ödül törenine, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve diğer önemli isimler katıldı. Törende, ilk 4 sırayı alan takımlar, en centilmen takım ve turnuvanın gol kralına özel kupaları takdim edildi.

Şampiyon kupasını aldı

Gerede takımı, şampiyonluk kupasını Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz'dan alarak, bu başarıyı taraftarlarıyla birlikte kutlama fırsatı buldu. Turnuva, katılımcıların ve taraftarların birlikte çektirdikleri toplu fotoğraf ile sona erdi.