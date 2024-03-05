Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün geleneksel futbol şöleni: 12. futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ve futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği 12. Futbol Turnuvası, nefes kesen final maçlarıyla sona erdi. Futbolun birleştirici ruhu ve fair-play anlayışının ön planda tutulduğu bu etkinlik, bölgedeki spor severler için unutulmaz bir deneyim oldu.
Açılış maçından şampiyonluk kutlamalarına
Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün coşku dolu açılış konuşmasıyla başlayan final mücadeleleri, takımların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Takımların fair-play çerçevesinde sergiledikleri mücadele, futbol severler tarafından büyük ilgi gördü. Seyirciler, takımlarını yalnız bırakmadı ve maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini esirgemedi.
Gol yağmuru: 3. lük mücadelesi
Turnuvanın 3. lük mücadelesi, Akçakoca ile Göynük arasında gerçekleşti. Gol düellosuna sahne olan bu maç, 8-5'lik skorla Akçakoca'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Akçakoca takımı, turnuvada 3. olarak kürsüye adını yazdırdı.
Şampiyonluk için final zamanı
Gerede ile Orman Mühendisleri arasında gerçekleşen final maçı, turnuvanın zirvesine çıkanları belirledi. Gerede takımı, sahadaki üstün oyununu skora da yansıtarak 5-1 gibi farklı bir galibiyetle maçı kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.
Ödül töreniyle taçlanan başarılar
Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni, turnuvanın coşkusunu zirveye taşıdı. Ödül törenine, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve diğer önemli isimler katıldı. Törende, ilk 4 sırayı alan takımlar, en centilmen takım ve turnuvanın gol kralına özel kupaları takdim edildi.
Şampiyon kupasını aldı
Gerede takımı, şampiyonluk kupasını Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz'dan alarak, bu başarıyı taraftarlarıyla birlikte kutlama fırsatı buldu. Turnuva, katılımcıların ve taraftarların birlikte çektirdikleri toplu fotoğraf ile sona erdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.