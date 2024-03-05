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Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı

Bolu GSB yurtları arası heyecan dolu voleybol turnuvası sonuçlandı. Kadınlarda Gölköy, erkeklerde Hattat Emin Barın Yurdu şampiyon oldu. Öğrencilere ödüller takdim edildi.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı mask
Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı
Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı
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Bolu Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları arasında düzenlenen kıyasıya mücadelelere sahne olan voleybol turnuvası, nefes kesen maçlarla sona erdi. Sporun ve rekabetin en üst düzeyde yaşandığı turnuvada, genç yetenekler voleybol becerilerini sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şube müdürlerimizin öncülüğünde gerçekleştirilen ödül töreniyle, başarıları taçlandırılan öğrencilerimiz, aldıkları ödüllerle gururlandı.

Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı

Kadınlar ve erkeklerde kıyasıya mücadele

Turnuvada kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden Gölköy Yurdu, gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. İkinciliği Gerede Yurdu alırken, Hayreddin Tokadi Yurdu ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisindeki maçlar, teknik ve taktik açıdan zengin içerikleriyle voleybol severlere keyifli anlar yaşattı.

Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı

Erkeklerde şampiyon belli oldu

Erkekler kategorisinde ise şampiyonluğu Hattat Emin Barın Yurdu kazanarak, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Geredeli İshak Bey Yurdu'nun ikinci, Abant Yurdu'nun ise üçüncü olduğu erkekler kategorisi, kıyasıya rekabet ve heyecan dolu maçlara sahne oldu.

Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı

Ödül töreni ve kutlamalar

Turnuvanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, şube müdürleri tarafından öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi. Bu özel an, katılımcılar ve izleyenler tarafından coşkuyla kutlandı. Tören, genç sporcuların başarılarını onurlandırmak ve gelecek turnuvalar için motivasyon kaynağı oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı

GSB yurtları arasındaki rekabet ve kardeşlik

Bu turnuva, Bolu GSB yurtları arasında sadece bir rekabet değil, aynı zamanda bir kardeşlik ve dayanışma ruhunun da güçlendirilmesine vesile oldu. Katılımcılar, takım ruhu ve fair play çerçevesinde mücadele ederek, sporda dostluk ve saygının önemini bir kez daha vurguladı.

Bolu GSB yurtları arasında heyecanlı voleybol turnuvası sonuçlandı

# zengin, spor

05 Mar 2024 - 09:50 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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