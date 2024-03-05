Bolu Evi projesinin ardında yatan gerçekler

Projenin kökeni ve hedefleri

Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya sağlık tedavisi için giden hastalar ve onların yanındakiler için konaklama ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak bir proje olan Bolu Evi'ni hayata geçirmeyi planladı. Proje, yerel halkın yanı sıra geniş bir kesim tarafından heyecanla karşılandı, ancak siyasi çevrelerden farklı tepkiler aldı.

Özcan ve Tiryaki arasındaki ilk görüşmeler

Tanju Özcan, projeyi tanıtmadan önce Veysel Tiryaki ile temasa geçti. Tiryaki, projeye başlangıçta destek verdiğini açıkladı; ancak, siyasi baskılar neticesinde bu desteği geri çektiğini belirtti.

Siyasi baskılar ve karşıtlık

Bolu Evi, siyasi arenada bazı çevreler tarafından eleştirildi. Özcan, bu projenin öneminin altını çizerek, siyasi baskılara maruz kalan Tiryaki'ye destek verdi ve projenin politik görüş ayrımı gözetmeksizin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu Evi'nin toplumsal değeri

Bolu Belediye Başkanı, Bolu Evi'nin sadece bir konaklama tesisi olmayıp, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak hizmet vereceğini ifade etti. Projenin, Ankara'da tedavi gören Bolulu vatandaşlar için büyük bir fayda sağlayacağını ve Bolu Belediyesi'nin bu tür sosyal projeleri başarıyla yürütebileceğini belirtti.

Partiler üstü çağrı

Özcan, tüm siyasi partilere ve adaylara, Bolu'nun çıkarları doğrultusunda bir araya gelme ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Projelerin siyasi etiketlerden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Uzayan Kol Bizden Olsun"

Tanju Özcan, Veysel Tiryaki'nin proje hakkında geri adım atmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve her iki Bolulu olarak Tiryaki'ye seçimlerde başarılar diledi. "Uzayan kol bizden olsun" diyerek, Bolu için faydalı olacak tüm projelere desteğinin devam edeceğini açıkladı.