Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi Furkan Özübek, Memur ve emeklilerin maaş mücadelesine dikkat çekti

Enflasyonla Yarışta Geride Kalıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı enflasyon verileri, kamu görevlileri ve emekliler için endişe verici bir tablo çiziyor. Geçtiğimiz ay %6,70 olan enflasyon artışı, bu ay %4,53 olarak kaydedildi ve yıllık enflasyon oranı %67,57'ye ulaştı. Bu gelişmeler ışığında, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artış, enflasyon karşısında erimeye devam ediyor.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve Gerçekler

Geçen yıl yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, 2024'ün ilk altı ayı için memur ve emeklilere %15 oranında bir maaş zammı yapıldı. Ancak, yılın henüz ikinci ayında enflasyonun %11,53'e ulaşmasıyla, bu zamdan geriye yalnızca %3,47 kaldı. Bu durum, memur ve emeklilerin temmuz ayına kadar bu küçük artışla geçinmek zorunda kalacakları anlamına geliyor. Enflasyonun bu hızla devam etmesi halinde, yılın ilk yarısı için yapılan zam, tamamen eriyecek.

Türkiye Kamu-Sen'in Çağrısı

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, memur ve emeklilerin yaşadığı bu zor duruma dikkat çekerek, alım güçlerinin artırılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Özübek, 2024 yılı için kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranının %58 olduğunu hatırlatarak, memur ve emeklilere en az bu oranda bir artış yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Ramazan Ayı

Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, gıda fiyatlarında beklenen artışlar, memur ve emeklilerin zor durumda kalacağını gösteriyor. Özübek, bu durumun sürdürülemez olduğunu ve memur ile emeklilere piyasa gerçekleriyle örtüşen maaş zamları yapılması gerektiğini ifade etti.

Geleceğe Bakış: Memur ve Emekliler için Zor Bir Dönem

Türkiye Kamu-Sen olarak, memur ve emeklilerin ekonomik sorunlarının giderilmesi için ilave ek ödemenin maaşlara yansıtılması ve refah payı verilmesi gerektiğini vurgulayan Özübek, önümüzdeki dönemin ekonomik beklentileri göz önünde bulundurulduğunda zor geçeceğini belirtti. Memur ve emekli maaşlarındaki erimenin durdurulması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Memur ve Emeklilerin Maaş Mücadelesi

Bu durum, memur ve emekliler için sadece bir maaş meselesi değil, aynı zamanda yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir alım gücü sorunudur. Türkiye Kamu-Sen'in çağrısı, memur ve emeklilerin haklı taleplerine dikkat çekiyor ve yetkililerden somut adımlar atılmasını bekliyor. Memur ve emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında sürekli bir erime sürecinde. Bu durum, onların ekonomik zorluklarla başa çıkma kabiliyetini ciddi şekilde sınırlıyor ve yaşam kalitelerini düşürüyor. Özellikle gıda, konut ve enerji gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları, memur ve emeklilerin bütçelerini daha da zorluyor.

Türkiye Kamu-Sen'in vurguladığı gibi, memur ve emeklilere yönelik maaş politikaları, piyasa gerçeklerini yansıtmalı ve enflasyon karşısında onların alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu, sadece memur ve emekliler için değil, ekonominin genel dengesi ve sosyal adalet açısından da büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin bu konuda duyarlı olması ve gerekli adımları atması beklenmektedir.