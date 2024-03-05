- Asayiş

Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yayakbaşı köyünde bulunan Bozbey Göleti'nde gerçekleştirilen denetimlerde, yasadışı avcılık faaliyetlerine bir darbe daha vuruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi mask
Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi
Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi
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Kurtarılan Canlılar ve Doğaya Katkı

Yapılan denetimler sırasında ağ içerisinde kurtarılan 6 adet Kızılkanat Balığı ve 2 adet Turna Balığı, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Bu sayede, su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin devamı için önemli bir adım atılmış oldu. İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, ekosistemin korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi açısından büyük önem arz ediyor.

Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi

Aralıksız Devam Eden Denetimler

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak avcılıkla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Bu denetimler, bölgedeki biyoçeşitliliğin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi adına kritik bir rol oynuyor. İl Müdürlüğü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirme ve iş birliği içinde olma çağrısında bulunuyor.Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi
# düzce, tarım, orman

05 Mar 2024 - 10:13 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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