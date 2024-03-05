Kaçak avcılığa geçit yok! 250 Metrelik ağ ele geçirildi

Kurtarılan Canlılar ve Doğaya Katkı
Yapılan denetimler sırasında ağ içerisinde kurtarılan 6 adet Kızılkanat Balığı ve 2 adet Turna Balığı, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Bu sayede, su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin devamı için önemli bir adım atılmış oldu. İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, ekosistemin korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi açısından büyük önem arz ediyor.
Aralıksız Devam Eden Denetimler
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak avcılıkla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Bu denetimler, bölgedeki biyoçeşitliliğin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi adına kritik bir rol oynuyor. İl Müdürlüğü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirme ve iş birliği içinde olma çağrısında bulunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.