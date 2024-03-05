Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

MHP Bolu'da seçim hazırlıklarını hızlandırıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak öncülüğünde, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verdi. Sağlık Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüş, partinin saha çalışmalarının ne kadar yoğun ve etkili olduğunu gösterdi.

İlhan Durak ve teşkilatından mahalle turu

İlhan Durak, yılların verdiği tecrübeyle Sağlık Mahallesi'nin her köşesini bilen bir isim. Durak ve 400 kişilik teşkilatı, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi. Bu etkinlik, seçim öncesi motivasyonu ve kararlılığı gözler önüne serdi.

Durak: "Desteklerinizle daha güçlüyüz"

Yürüyüşün ardından konuşan İlhan Durak, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi ve desteğin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Durak, "Tüm teşkilatımıza ve bize inanan herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta zaferimizi hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Teşkilatın birlik ve beraberlik mesajı

Bu yürüyüş, MHP'nin Bolu'daki teşkilat gücünü ve seçimlere olan ciddi yaklaşımını ortaya koydu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve partinin sadık destekçilerinin katılımı, partinin birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi.

MHP'nin seçim stratejisi ve halkla ilişkileri

MHP'nin Sağlık Mahallesi'nde düzenlediği yürüyüş, yerel seçimlere yönelik stratejilerin bir parçası olarak büyük önem taşıyor. İlhan Durak ve ekibinin halkla iç içe olma ve doğrudan iletişim kurma çabası, partinin seçim kampanyasına önemli bir ivme kazandırdı.