05 Mar 2024 - 13:30- Siyaset G:

Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

Bolu'da MHP, İlhan Durak liderliğinde Sağlık Mahallesi'nde büyük bir yürüyüş düzenleyerek yerel seçimler öncesi güçlü bir mesaj verdi. 400 kişilik teşkilatın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, partinin birliğini ve halkla olan bağını pekiştirdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü mask
Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü
Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü
+3
Haber albümü için resme tıklayın

MHP Bolu'da seçim hazırlıklarını hızlandırıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak öncülüğünde, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verdi. Sağlık Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüş, partinin saha çalışmalarının ne kadar yoğun ve etkili olduğunu gösterdi.

Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

İlhan Durak ve teşkilatından mahalle turu

İlhan Durak, yılların verdiği tecrübeyle Sağlık Mahallesi'nin her köşesini bilen bir isim. Durak ve 400 kişilik teşkilatı, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi. Bu etkinlik, seçim öncesi motivasyonu ve kararlılığı gözler önüne serdi.

Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

Durak: "Desteklerinizle daha güçlüyüz"

Yürüyüşün ardından konuşan İlhan Durak, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi ve desteğin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Durak, "Tüm teşkilatımıza ve bize inanan herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta zaferimizi hep birlikte kutlayacağız" dedi.
Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

Teşkilatın birlik ve beraberlik mesajı

Bu yürüyüş, MHP'nin Bolu'daki teşkilat gücünü ve seçimlere olan ciddi yaklaşımını ortaya koydu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve partinin sadık destekçilerinin katılımı, partinin birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi.

Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

MHP'nin seçim stratejisi ve halkla ilişkileri

MHP'nin Sağlık Mahallesi'nde düzenlediği yürüyüş, yerel seçimlere yönelik stratejilerin bir parçası olarak büyük önem taşıyor. İlhan Durak ve ekibinin halkla iç içe olma ve doğrudan iletişim kurma çabası, partinin seçim kampanyasına önemli bir ivme kazandırdı.Bolu sağlık Mahallesi’nde MHP'nin güçlü yürüyüşü

 

 

# belediye, seçim, başkan

05 Mar 2024 - 13:30 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL