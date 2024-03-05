- Asayiş

Uyuşturucuya geçit yok!

Düzce'de emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli suçüstü yakalandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 ayrı suç kaydı bulunan 52 yaşındaki H.M. isimli şahıs, uyuşturucu maddelerle birlikte ele geçirildi.

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Uyuşturucuya geçit yok!
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Yakalanan Maddeler: Metamfetamin ve Bonzai

Polis ekiplerinin dikkatli araştırmaları sonucunda, şüphelinin üzerinde beyaz kağıda sarılı, 16 parça halinde toplam 20-25 gram ağırlığında metamfetamin ve tek parça halinde 3 gram bonzai maddesi bulundu. Bu bulgular, şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığının açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.Uyuşturucuya geçit yok!

Adli Süreç ve Tutuklama

Yakalanan şüpheli, elde edilen delillerin ardından hızla adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, H.M. isimli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede emniyet güçlerinin kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
# düzce, polis

05 Mar 2024 - 10:19 Düzce- Asayiş

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