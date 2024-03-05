Uyuşturucuya geçit yok!

Yakalanan Maddeler: Metamfetamin ve Bonzai

Polis ekiplerinin dikkatli araştırmaları sonucunda, şüphelinin üzerinde beyaz kağıda sarılı, 16 parça halinde toplam 20-25 gram ağırlığında metamfetamin ve tek parça halinde 3 gram bonzai maddesi bulundu. Bu bulgular, şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığının açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Yakalanan şüpheli, elde edilen delillerin ardından hızla adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, H.M. isimli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede emniyet güçlerinin kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.