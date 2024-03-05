Bolu'nun kalbindesin İzzet Baba

Bolu'nun şefkatli Evladı İzzet Baysal'a saygı duruşu

Bolu ve eğitim camiası, hayırsever iş insanı İzzet Baysal'ı kaybedişinin 24. yılında özel bir anma programı ile anacak. İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bu program, Baysal'ın Bolu'ya olan sevgisi ve katkılarını bir kez daha gündeme taşıyacak.

Anma programının öne çıkan konuşmacıları

5 Mart 2024 Salı günü gerçekleşecek olan anma töreni, Bolu'nun önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın konuşmalarıyla başlayacak olan program, İzzet Baysal'ın değerlerini ve hizmetlerini yad edecek.

Manevi atmosferde anma töreni

Gölköy Yerleşkesi'ndeki anıt mezarda devam edecek olan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası ile manevi bir derinlik kazanacak. Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yapacağı dua ile İzzet Baysal'ın ruhuna hürmet gösterilecek.

İzzet Baysal'ın mirası ve belgesel gösterimi

İzzet Baysal Vakfı'nın sunumu ve "Mütevellilerin Dilinden İzzet Baysal" belgeselinin tekrar gösterimi, Baysal'ın yaşamını ve Bolu'ya olan katkılarını katılımcılara hatırlatacak. Bu bölüm, Baysal'ın mirasının ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacak.

Bilim ve eğitime katkıda bulunanlara ödül

Programın sonunda, İzzet Baysal Vakfı tarafından uluslararası alanda başarı gösteren öğretim elemanlarına ödüller verilecek. Bu ödül töreni, Baysal'ın eğitim ve bilime verdiği önemin altını çizecek ve onun adını yaşatmaya devam edecek.

Ulaşım kolaylığı ve hava durumu uyarısı

Katılımcıların program yerine kolayca ulaşabilmesi için Belediye Meydanı ve diğer önemli noktalardan araç kaldırılacak. Hava koşullarının olumsuz olması durumunda, anıt mezarda yapılacak olan dua dışındaki etkinlikler, salona taşınacak.

İzzet Baysal'ın Bolu'ya ve Türkiye'ye olan katkıları, bu özel anma programı ile bir kez daha ön plana çıkarılacak. Sosyal medyada #kalbimizdesinİzzetBaysal etiketiyle yapılacak paylaşımlarla, Baysal'ın mirası geniş bir kitleye ulaşacak ve onun adı, yaptıklarıyla birlikte sonsuza dek yaşatılacak.