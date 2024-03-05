5 Mart 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez ve Gerede dikkat! Bu köyler elektriksiz kalacak

5 Mart 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GEREDE
|DAYIOGLU, DAYIOĞLU, DEMİRCİLER, MERKEZ
|ÇAYBOYU CD., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GELİNCİK SK., GÜZEL SK., HAYRETTİN DEMİRALP CD., HIZIRBEY CD., KAZANLAR KÖY YOLU, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., MENEKŞE SK., NERGİZ SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., OSMANLI, OSMANLI CD., OSMANLI CD., SÜMBÜL SK., VEYSEL KARANI, YASEMİN SK., ZAFER SK.
|05.03.2024
|09:00
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|BAKIRLI, ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR, URAN, YAYLA
|1. SOK, 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1240 SK., 1453 SK., 1462. SK., 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 1489. SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ATALAY SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., CEYDA SK., CUMA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇATAL SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAĞISTANLI SK., DAMLA SK., DARENDE SK., DEMET SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA MAH 1231.SOK, DODURGA YAYLA YOLU, ELMAS, EMIR, EMIR SK., EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU, GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., KALE SK., KARASU, KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, KOZLU SK., MARAL SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., OKUL 5.ARA SK., OTOBAN, OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEDEF SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., URAN MAHALLE YOLU, USTA, ÜÇGEN SK., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI
|05.03.2024
|09:00
|15:00
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