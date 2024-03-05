05 Mar 2024 - 10:31- Yaşam G:

6 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez ve Gerede ve Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

6 Mart 2024 Çarşamba Bolu Merkez ve Gerede ve Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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6 Mart 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez ve Gerede ve Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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6 Mart 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGEREDEDAYIOGLU, DAYIOĞLU, SEVİLLER75. YIL AİLE PARKI İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, ATATÜRK BLV., AVAROĞLU CD., DÖRTDİVAN CD., ESAD SK., GEREDE ŞEHİR MEZARLIĞI İÇİ YOL, İL ÖZEL İDARE GEREDE BAKIMEVİ, KARANFIL06.03.202409:0016:00
BOLUMERKEZAĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ1301, 1301 SK., 3 SK., 3. SK., 4603, 6. SK., AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇATAK YOLU, ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI06.03.202409:0015:00
BOLU MUDURNUASMA, YUKARIASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU06.03.202410:0014:00
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05 Mar 2024 - 10:31 - Yaşam

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