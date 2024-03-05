Bolu'da Deprem Farkındalığı ve Hazırlık Haftası: 6-7 Mart'ta Neler Olacak?

Bolu'da Deprem Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Bolu, deprem farkındalığını artırmak ve vatandaşları afetlere karşı daha bilinçli hale getirmek amacıyla 6-7 Mart tarihlerinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bolu Valiliği'nin koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek Deprem Haftası etkinlikleri, ilin ve ülkenin deprem gerçekleriyle yüzleşmesini ve afetlere karşı hazırlıklı olunmasını hedefliyor.

6 Mart: Farkındalık ve Bilgilendirme Günü

Deprem Haftası'nın ilk günü olan 6 Mart Çarşamba, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve il protokolünün katılımıyla açılış programıyla başlayacak. Gün boyunca, kurtarma derneklerinin stantları ziyaret edilebilecek ve "Bölgemizin ve Ülkemizin Deprem Gerçeği ile Depremlerle Beraber Yaşamayı Öğrenmek" başlıklı bir konferans düzenlenecek. Ayrıca, afetlerde medikal kurtarmanın ve sivil toplum kuruluşlarının önemi üzerine bilgilendirici sunumlar yapılacak. Bu etkinliklerle, deprem haftasının önemi vurgulanarak, afetlere karşı bilinç ve hazırlık seviyesinin artırılması amaçlanıyor.

7 Mart: İnsani Yardım ve Psikolojik Destek Odaklı Program

Etkinliklerin ikinci günü olan 7 Mart Perşembe, üniversitenin pembe salonunda insani yardım organizasyonları, psikolojik ilk yardım, psikososyal destek ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin Bolu'ya yerleşen depremzedeler üzerindeki sosyolojik etkileri üzerine konferanslarla devam edecek. İlk yardım ve gönüllülük üzerine konuşmaların yanı sıra, afet farkındalık eğitimi ile etkinlikler sona erecek.

Valilikten Etkinliklere Tam Destek

Bolu Valiliği, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazıyla, etkinliklerin önemine dikkat çekerek, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları, arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerde yer almasını ve afet bilinci oluşturacak stantlar kurmasını istedi. Bu çağrı, Bolu'da afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlıklı olmaları adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Bolu'da düzenlenecek Deprem Haftası etkinlikleri, deprem farkındalığını artırma ve afetlere karşı hazırlıklı olma konusunda önemli bir platform sunuyor. Etkinlikler, hem bilgilendirici hem de uygulamalı faaliyetlerle katılımcılara afetler karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğretmeyi amaçlıyor.