Taşkesti'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı: Hazırlık ve bilinçlendirme ön planda

Orman Yangınlarına Karşı Proaktif Yaklaşım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadelede proaktif bir yaklaşım benimseyerek, Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü'nde kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı düzenledi. Bu program, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmanın ve bilinçli müdahalenin önemini vurgulayarak, yangın sezonuna hazırlık sürecinde kritik bir rol oynuyor.

Katılımcı Profili ve Eğitimin Amacı

Eğitim ve tatbikat programına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili başta olmak üzere, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi geniş bir katılımcı yelpazesi dahil oldu. Programın açılışında konuşan Kadir Turalı, yangın sezonu öncesinde eğitimlerin ve bilgilerin tazelenmesinin, orman yangınlarına karşı etkin müdahale için büyük önem taşıdığını belirtti.

Eğitim İçeriği ve Pratik Uygulamalar

Programın ilk bölümünde, Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği hakkında temel bilgiler verildi. Bu teorik bilgilendirmenin ardından, katılımcılar yangına müdahale ekipmanlarının tanıtıldığı ve kullanıldığı pratik bir eğitime katıldılar. Bu pratik eğitimde, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, hortum serme ve yangına müdahale gibi konularda uygulamalı deneyim kazandılar.

Beklentiler ve Sonuçlar

Taşkesti'de düzenlenen bu eğitim ve tatbikat programı, orman yangınlarına karşı mücadelede bilinç ve hazırlık seviyesini artırma amacı güdüyor. Programın, katılımcıların yangınlarla mücadeledeki becerilerini geliştirerek, olası yangınlara karşı daha hızlı ve etkili müdahale edebilmelerine olanak tanıması bekleniyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu önemli girişimi, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri güçlendirerek, doğal kaynakların korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu program, orman yangınlarına karşı etkin müdahalede bulunmayı hedefliyor.