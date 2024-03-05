05 Mar 2024 - 10:43- Yaşam G:

5 Mart 2024 Salı Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Çilimli, Gölyaka, Akçakoca, Yığılca dikkat! Bu köyler elektriksiz kalacak

5 Mart 2024 Salı Düzce Merkez, Çilimli, Gölyaka, Akçakoca, Yığılca dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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5 Mart 2024 Salı Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Çilimli, Gölyaka, Akçakoca, Yığılca dikkat! Bu köyler elektriksiz kalacak mask

5 Mart 2024 Salı  Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
GÖLYAKAGÜNEY, YANIK 2GÜNEY, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 205.03.202413:0015:30
AKÇAKOCAKUMPINAR2. SK., EREĞLİ CD.05.03.202409:0015:00
AKÇAKOCACUMHURİYETIHLAMUR SK., PARK CD.05.03.202409:0012:00
AKÇAKOCACUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZİ, YALIA. SERVET SK., AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., ALİ SERVET SK., ATIK, BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., CUMHURIYET, DÖNMEZ SK., INANÇ, İNANÇ SK., İSTANBUL CD., KIZILAY, KIZILAY SK., KONAK SK., ORHAN GAZİ CD., ORTANCA SK., SAĞLIK SK., SELVI, SELVİ SK., SIHHAT, ŞAFAK SK., ZAMBAK SK.05.03.202409:0012:00
YIĞILCAYUKARIHACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU05.03.202409:0015:00
MERKEZMERKEZ, YENİ AYNALIAYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI05.03.202413:3015:00
MERKEZAFANOGLU, AYNALI, KAYMAKÇI, OVAAFANOGLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, OVA05.03.202411:0012:30
MERKEZÇORAK, SEHIT, ŞEHİTÇORAK, KONURALP 219., KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK05.03.202409:0010:30
MERKEZÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI, MERKEZ, YENİ AYNALI605 SK., ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU05.03.202411:0012:30
MERKEZYENİYENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU05.03.202413:3015:00
MERKEZESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ90. SK., 94. SK., AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU05.03.202413:0014:30
MERKEZESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, YESILTEPE3. DÜZCE BLV., 9.DÜZCE, 95. SK., 96. SK.05.03.202410:3012:00
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05 Mar 2024 - 10:43 Düzce- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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