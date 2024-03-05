5 Mart 2024 Salı Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Çilimli, Gölyaka, Akçakoca, Yığılca dikkat! Bu köyler elektriksiz kalacak

5 Mart 2024 Salı Düzce Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|GÖLYAKA
|GÜNEY, YANIK 2
|GÜNEY, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 2
|05.03.2024
|13:00
|15:30
|AKÇAKOCA
|KUMPINAR
|2. SK., EREĞLİ CD.
|05.03.2024
|09:00
|15:00
|AKÇAKOCA
|CUMHURİYET
|IHLAMUR SK., PARK CD.
|05.03.2024
|09:00
|12:00
|AKÇAKOCA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZİ, YALI
|A. SERVET SK., AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., ALİ SERVET SK., ATIK, BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., CUMHURIYET, DÖNMEZ SK., INANÇ, İNANÇ SK., İSTANBUL CD., KIZILAY, KIZILAY SK., KONAK SK., ORHAN GAZİ CD., ORTANCA SK., SAĞLIK SK., SELVI, SELVİ SK., SIHHAT, ŞAFAK SK., ZAMBAK SK.
|05.03.2024
|09:00
|12:00
|YIĞILCA
|YUKARI
|HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU
|05.03.2024
|09:00
|15:00
|MERKEZ
|MERKEZ, YENİ AYNALI
|AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI
|05.03.2024
|13:30
|15:00
|MERKEZ
|AFANOGLU, AYNALI, KAYMAKÇI, OVA
|AFANOGLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, OVA
|05.03.2024
|11:00
|12:30
|MERKEZ
|ÇORAK, SEHIT, ŞEHİT
|ÇORAK, KONURALP 219., KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK
|05.03.2024
|09:00
|10:30
|MERKEZ
|ÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI, MERKEZ, YENİ AYNALI
|605 SK., ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU
|05.03.2024
|11:00
|12:30
|MERKEZ
|YENİ
|YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU
|05.03.2024
|13:30
|15:00
|MERKEZ
|ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ
|90. SK., 94. SK., AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU
|05.03.2024
|13:00
|14:30
|MERKEZ
|ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, YESILTEPE
|3. DÜZCE BLV., 9.DÜZCE, 95. SK., 96. SK.
|05.03.2024
|10:30
|12:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.