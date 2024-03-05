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6 Mart 2024 Çarşamba Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Gölyaka, Gümüşova, Akçakoca, Yığılca dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

6 Mart 2024 Çarşamba Düzce Merkez, Gölyaka, Gümüşova, Akçakoca, Yığılca dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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6 Mart 2024 Çarşamba Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Gölyaka, Gümüşova, Akçakoca, Yığılca dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask

6 Mart 2024 Çarşamba Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
GÖLYAKAYESIL, YEŞİL104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ÖZDEMİR SK., ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD.06.03.202416:3018:00
GÜMÜŞOVAHACILAR, YENİ413, 603, 605. SK., 608, 638, ÖZGÜRLÜK CD., SOĞUKSU YOLU CD.06.03.202409:0010:30
GÜMÜŞOVAKISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, YENİ306. SK., 309 SK., 311, 314. SK., 321 SK., 322, 322 SK., 421. SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., 510 SK., OKULLAR, OKULLAR CD.06.03.202410:4012:00
GÜMÜŞOVAFATIH, MERKEZ101, 19. SOK., İSMET PAŞA CD., MENDERES CD.06.03.202413:0014:30
AKÇAKOCAN KENDISI, YUKARICUMAYERİ KÖY YOLU, GÖKTEPE, KEPENÇ06.03.202409:0015:00
YIĞILCAYUKARI AKÇAÖRENYUKARI AKÇAÖREN06.03.202409:0015:00
MERKEZEMİNAÇMAEMİNAÇMA KÖYÜ YOLU06.03.202410:3012:30
MERKEZN KENDISIÇAMLISU06.03.202413:3015:30
MERKEZKÖYÜN KENDİSİ, N KENDISIKÖY SOKAĞI, EMINAÇMA06.03.202409:0010:30
MERKEZÇAMLISUCAMLISU İÇ YOLU06.03.202409:0010:30
MERKEZEMİNAÇMAİsimsiz15006.03.202413:3015:00
MERKEZBAHÇELİEVLER1.BAHÇELİEVLER CD., 27. SK., 3.DÜZCE BULVAR, PARK İÇİ YOLU06.03.202408:3010:00
MERKEZBAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, KÜLTÜR4.GÜZELBAHÇE CD., 42. SK., 6.DÜZCE BULVAR, RASİM BETİR PAŞA BULVAR06.03.202413:0014:30
MERKEZBAHÇELİEVLER3.BAHÇELİEVLER CD., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK.06.03.202410:3012:00
# tarih, elektrik, düzce

05 Mar 2024 - 10:51 Düzce- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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