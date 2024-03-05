6 Mart 2024 Çarşamba Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Gölyaka, Gümüşova, Akçakoca, Yığılca dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

6 Mart 2024 Çarşamba Düzce Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|GÖLYAKA
|YESIL, YEŞİL
|104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ÖZDEMİR SK., ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD.
|06.03.2024
|16:30
|18:00
|GÜMÜŞOVA
|HACILAR, YENİ
|413, 603, 605. SK., 608, 638, ÖZGÜRLÜK CD., SOĞUKSU YOLU CD.
|06.03.2024
|09:00
|10:30
|GÜMÜŞOVA
|KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR, YENİ
|306. SK., 309 SK., 311, 314. SK., 321 SK., 322, 322 SK., 421. SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., 510 SK., OKULLAR, OKULLAR CD.
|06.03.2024
|10:40
|12:00
|GÜMÜŞOVA
|FATIH, MERKEZ
|101, 19. SOK., İSMET PAŞA CD., MENDERES CD.
|06.03.2024
|13:00
|14:30
|AKÇAKOCA
|N KENDISI, YUKARI
|CUMAYERİ KÖY YOLU, GÖKTEPE, KEPENÇ
|06.03.2024
|09:00
|15:00
|YIĞILCA
|YUKARI AKÇAÖREN
|YUKARI AKÇAÖREN
|06.03.2024
|09:00
|15:00
|MERKEZ
|EMİNAÇMA
|EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU
|06.03.2024
|10:30
|12:30
|MERKEZ
|N KENDISI
|ÇAMLISU
|06.03.2024
|13:30
|15:30
|MERKEZ
|KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI
|KÖY SOKAĞI, EMINAÇMA
|06.03.2024
|09:00
|10:30
|MERKEZ
|ÇAMLISU
|CAMLISU İÇ YOLU
|06.03.2024
|09:00
|10:30
|MERKEZ
|EMİNAÇMA
|İsimsiz150
|06.03.2024
|13:30
|15:00
|MERKEZ
|BAHÇELİEVLER
|1.BAHÇELİEVLER CD., 27. SK., 3.DÜZCE BULVAR, PARK İÇİ YOLU
|06.03.2024
|08:30
|10:00
|MERKEZ
|BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, KÜLTÜR
|4.GÜZELBAHÇE CD., 42. SK., 6.DÜZCE BULVAR, RASİM BETİR PAŞA BULVAR
|06.03.2024
|13:00
|14:30
|MERKEZ
|BAHÇELİEVLER
|3.BAHÇELİEVLER CD., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK.
|06.03.2024
|10:30
|12:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.