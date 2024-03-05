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Zonguldak'tan Bartın'a uzanan motosiklet hırsızlığı çözüldü

Zonguldak'ın huzurlu ilçesi Çaycuma'da yaşanan motosiklet hırsızlığı vakası, Bartın'da jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Çaycuma sakinlerini tedirgin eden olay, Bartın'ın Bakioğlu köyünde son buldu. Jandarma ekiplerinin rutin devriye ve denetimleri sırasında durdurulan şüpheli bir motosiklet, büyük bir hırsızlık olayını gün yüzüne çıkardı.

İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak'tan Bartın'a uzanan motosiklet hırsızlığı çözüldü mask
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Sahte Plaka ile Gizlenen Gerçekler

Ekiplerin dikkatli incelemesi sonucu, durdurulan motosikletin plaka ve motor numarasının sorgulanmasıyla, motosikletin plakasının sahte olduğu ve aslında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde motosiklete ait sahte plakayı kendisinin yerleştirdiğini, ancak motosikleti başka bir şahıstan satın aldığını iddia etti.

Hırsızlık Zanlılarına Hızlı Müdahale

Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, motosikletin sahibine kavuşma umudu doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Bu gelişme, bölge sakinlerine huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak görülüyor.
# zonguldak, iddia, jandarma

05 Mar 2024 - 10:53 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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