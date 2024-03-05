Zonguldak'tan Bartın'a uzanan motosiklet hırsızlığı çözüldü

Sahte Plaka ile Gizlenen Gerçekler

Ekiplerin dikkatli incelemesi sonucu, durdurulan motosikletin plaka ve motor numarasının sorgulanmasıyla, motosikletin plakasının sahte olduğu ve aslında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde motosiklete ait sahte plakayı kendisinin yerleştirdiğini, ancak motosikleti başka bir şahıstan satın aldığını iddia etti.

Hırsızlık Zanlılarına Hızlı Müdahale

Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, motosikletin sahibine kavuşma umudu doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Bu gelişme, bölge sakinlerine huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak görülüyor.