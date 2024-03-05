Zonguldak'tan Bartın'a uzanan motosiklet hırsızlığı çözüldü

Sahte Plaka ile Gizlenen Gerçekler
Ekiplerin dikkatli incelemesi sonucu, durdurulan motosikletin plaka ve motor numarasının sorgulanmasıyla, motosikletin plakasının sahte olduğu ve aslında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde motosiklete ait sahte plakayı kendisinin yerleştirdiğini, ancak motosikleti başka bir şahıstan satın aldığını iddia etti.
Hırsızlık Zanlılarına Hızlı Müdahale
Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, motosikletin sahibine kavuşma umudu doğdu. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Bu gelişme, bölge sakinlerine huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.