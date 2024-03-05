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7 Mart 2024 Perşembe Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

7 Mart 2024 Perşembe Düzce Merkez, Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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7 Mart 2024 Perşembe Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask

7 Mart 2024 Perşembe  Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
AKÇAKOCAKÖYÜN KENDİSİ, N KENDISIKINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER07.03.202409:0015:00
YIĞILCAÜÇKESEÜÇKESE07.03.202409:0015:00
KAYNAŞLIALTALT07.03.202413:0015:30
KAYNAŞLIDÜZGÖSTEK, İLHANLI, KARSIDÜZGÖSTEK, KARSI, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU07.03.202411:0012:30
KAYNAŞLIMEHMETPINAR, TÜTEKYATAKMEHMETPINAR, TÜTEKYATAK07.03.202409:0010:30
MERKEZDEMETEVLER1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI07.03.202413:0014:30
KAYNAŞLIBEKTASLI, BIÇKIYANI, HAMZALI, KUZUMLUBEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK.07.03.202409:0011:00
KAYNAŞLIALTUNKÖY, MERKEZALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KARABURUN07.03.202413:0014:30
MERKEZBAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE29. SK., 4.DÜZCE BULVAR07.03.202408:3010:00
MERKEZBAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU1.GÜZELBAHÇE CD., 2.BAHÇELİEVLER CD., 4355. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 57. SK., 58. SK., ÇEVRE YOLU, NALBANTOĞLU İÇ YOLU07.03.202410:3012:30
GÖLYAKAFATIH, FATİH, İMAMLAR702. SK., 703., 704., 704. SK., 705., 705. SK., 706. SK., 708., 709. SK., 71., 710. SK., 7100. SK., 711. SK., 712. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 716, 718 SK., 719. SK., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BAYRAK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., KİBAR SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., NAZIR, NAZIR SK., SAHIN, ŞAHİN SK., VEZIR, VEZİR SK., YEŞİL SK., YUNUS EMRE BULVAR07.03.202414:0015:30
GÜMÜŞOVASELAMLAR701. SK., 707. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, GEYİK TEPE YOLU, PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU07.03.202416:3018:00
GÖLYAKAAKSU, KARAMAHMUTAKSU KÖYÜ YOLU, KARAMAHMUT07.03.202409:0013:00
GÖLYAKAAÇMA, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIKAÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU07.03.202409:0014:00
GÜMÜŞOVAKÜLTÜR309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 317, ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, CUMHURİYET CD., NAMIK KEMAL CD., SAĞLIK OCAĞI CD.07.03.202415:0017:00
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05 Mar 2024 - 10:54 Düzce- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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