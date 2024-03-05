7 Mart 2024 Perşembe Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

7 Mart 2024 Perşembe Düzce Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|AKÇAKOCA
|KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI
|KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER
|07.03.2024
|09:00
|15:00
|YIĞILCA
|ÜÇKESE
|ÜÇKESE
|07.03.2024
|09:00
|15:00
|KAYNAŞLI
|ALT
|ALT
|07.03.2024
|13:00
|15:30
|KAYNAŞLI
|DÜZGÖSTEK, İLHANLI, KARSI
|DÜZGÖSTEK, KARSI, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU
|07.03.2024
|11:00
|12:30
|KAYNAŞLI
|MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK
|MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK
|07.03.2024
|09:00
|10:30
|MERKEZ
|DEMETEVLER
|1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI
|07.03.2024
|13:00
|14:30
|KAYNAŞLI
|BEKTASLI, BIÇKIYANI, HAMZALI, KUZUMLU
|BEKTASLI, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK.
|07.03.2024
|09:00
|11:00
|KAYNAŞLI
|ALTUNKÖY, MERKEZ
|ALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KARABURUN
|07.03.2024
|13:00
|14:30
|MERKEZ
|BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE
|29. SK., 4.DÜZCE BULVAR
|07.03.2024
|08:30
|10:00
|MERKEZ
|BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU
|1.GÜZELBAHÇE CD., 2.BAHÇELİEVLER CD., 4355. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 57. SK., 58. SK., ÇEVRE YOLU, NALBANTOĞLU İÇ YOLU
|07.03.2024
|10:30
|12:30
|GÖLYAKA
|FATIH, FATİH, İMAMLAR
|702. SK., 703., 704., 704. SK., 705., 705. SK., 706. SK., 708., 709. SK., 71., 710. SK., 7100. SK., 711. SK., 712. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 716, 718 SK., 719. SK., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BAYRAK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., KİBAR SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., NAZIR, NAZIR SK., SAHIN, ŞAHİN SK., VEZIR, VEZİR SK., YEŞİL SK., YUNUS EMRE BULVAR
|07.03.2024
|14:00
|15:30
|GÜMÜŞOVA
|SELAMLAR
|701. SK., 707. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, GEYİK TEPE YOLU, PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU
|07.03.2024
|16:30
|18:00
|GÖLYAKA
|AKSU, KARAMAHMUT
|AKSU KÖYÜ YOLU, KARAMAHMUT
|07.03.2024
|09:00
|13:00
|GÖLYAKA
|AÇMA, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIK
|AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU
|07.03.2024
|09:00
|14:00
|GÜMÜŞOVA
|KÜLTÜR
|309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 317, ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, CUMHURİYET CD., NAMIK KEMAL CD., SAĞLIK OCAĞI CD.
|07.03.2024
|15:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.