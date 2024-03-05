Bolu'nun gururu Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Sosyalfest'te

Dörtdivan Yunus Emre İHO'dan Ulusal Başarı

Bolu'nun başarıyla temsil edildiği önemli yarışmalara bir yenisi daha eklendi. Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olan Sosyalfest'te, "Yazın Gücü" adını verdikleri proje ile Türkiye üçüncülüğü elde etti. Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu prestijli etkinlikte, okul Bolu'yu başarıyla temsil etti.

Yaratıcılık ve Özgüvenin Zaferi

2-3 Mart tarihlerinde Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Sosyalfest'te, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, finale kalan ve Bolu'yu temsil eden tek okul oldu. Yarışmanın ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen okul, jüri karşısında yaptığı sunumla üçüncülük ödülünü kazandı. Okul müdürü Tuncay Demirtaş, öğrencilerin hayallerindeki yaz tatili modelini tasarlayarak sundukları projenin, kendilerini ifade etme ve özgüven kazanma açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Teşekkürler ve Takdirler

Okul müdürü Tuncay Demirtaş, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Proje ekibi 6. sınıf öğrencileri Erva Nur Dalkıran ve Esma Nur Durusoy'un yanı sıra, proje danışmanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Doğuş Yılmaz, Fen Bilimleri Öğretmeni Hikmet Erdoğan, Müdür Yardımcısı Yasin Özkan ve destekleriyle projeye katkıda bulunan Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Düzgün, Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal'a özel teşekkürlerini sundu. Bu başarının, tüm katkıda bulunanların ortak çabasıyla elde edildiğini vurguladı.

Bolu ve Dörtdivan İçin Gurur Kaynağı

Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nun Sosyalfest'te elde ettiği bu başarı, Bolu ve Dörtdivan için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ulusal ve uluslararası alanda elde edilen bu başarı, okulun ve öğrencilerin yaratıcılığını, azmini ve başarıya olan inancını gözler önüne serdi. Bu başarı, aynı zamanda gelecekteki projeler için de ilham kaynağı olacak ve öğrencilere bilim ve sanat alanında daha fazla katılım için motivasyon sağlayacak.