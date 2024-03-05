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8 Mart 2024 Cuma Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Düzce Merkez, Yığılca dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

8 Mart 2024 Cuma Düzce Merkez, Yığılca dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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05 Mar 2024 - 10:57 Düzce- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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