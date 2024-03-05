- Asayiş

Büyük uyuşturucu operasyonu! 5 Tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu dikkat çekti. Bu operasyon, Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları ile koordineli olarak yürütüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük uyuşturucu operasyonu! 5 Tutuklama mask
Büyük uyuşturucu operasyonu! 5 Tutuklama
Büyük uyuşturucu operasyonu! 5 Tutuklama
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Koordineli Mücadele ve Kesin Sonuçlar

Operasyon, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına karşı etkin bir mücadele örneği sergiledi. Toplam 14 şüphelinin tespit edildiği bu operasyonda, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu başarılı sonuç, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu.

Büyük uyuşturucu operasyonu! 5 Tutuklama

Ele Geçirilen Tehlikeli Maddeler

Operasyonda ele geçirilen 7 gram ölümcül uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap, bölgedeki uyuşturucu sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu maddelerin toplum sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikeleri, emniyet güçlerinin ne kadar önemli bir iş yaptığını ortaya koyuyor.Büyük uyuşturucu operasyonu! 5 Tutuklama

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

14 şüpheliden 9'u uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı. 4 ay süren titiz bir soruşturma sonucunda, M.B, O.K, M.Ç, M.U ve S.Ç isimli şahıslar tutuklanarak adalete teslim edildi. Bu süreç, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı ve başarılı takibi gösteriyor.

05 Mar 2024 - 11:00 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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