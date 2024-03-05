Genç kadının ölüm nedeni belli oldu!

Kaza Anı: Dengesini Kaybeden Bir Hayat
Edinilen bilgilere göre, Hande Ciğeroğlu, dinlenmek amacıyla oturduğu sitenin istinat duvarında dengesini kaybetti. Bu korkunç düşüş, genç kadının sırt üstü yere çakılmasına ve kafasını ciddi şekilde çarpmasına neden oldu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Ciğeroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Soruşturma Derinleşiyor: Ölüm Nedeni Açığa Çıktı
Hande Ciğeroğlu'nun beklenmedik ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yapılan detaylı incelemeler sonucunda ölüm nedeni belirlendi. Adli tıp uzmanlarının yaptığı otopside, Ciğeroğlu'nun ölümünün düşme sonucu kafasına aldığı darbe ile meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca, genç kadının vücudunda herhangi bir darp, boğuşma izi veya silahla yaralanma bulgusuna rastlanmadı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.