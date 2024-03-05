- Asayiş

Apartmanda şömine faciası

Karabük'ün 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaşanan talihsiz olay, şömine yakma girişimi sırasında başladı. M.T. ve V.B. isimli iki kişi, apartmanın ikinci katındaki dairelerinde şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. Dumanları fark eden dikkatli komşular, hemen polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Apartmanda şömine faciası mask
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Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak bu süreçte V.B. ciddi yanıklarla, H.T. ise dumandan etkilenerek zarar gördü. Her iki yaralı da, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı
Karabük'te yaşanan bu üzücü olayın ardından ilgili makamlar tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma, yangının çıkış nedenlerini ve sorumlulukları belirlemeyi amaçlıyor.
# eğitim, karabük

05 Mar 2024 - 11:07 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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