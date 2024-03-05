Apartmanda şömine faciası

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak bu süreçte V.B. ciddi yanıklarla, H.T. ise dumandan etkilenerek zarar gördü. Her iki yaralı da, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Soruşturma Başlatıldı
Karabük'te yaşanan bu üzücü olayın ardından ilgili makamlar tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma, yangının çıkış nedenlerini ve sorumlulukları belirlemeyi amaçlıyor.
Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.