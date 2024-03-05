Apartmanda şömine faciası

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak bu süreçte V.B. ciddi yanıklarla, H.T. ise dumandan etkilenerek zarar gördü. Her iki yaralı da, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Soruşturma Başlatıldı

Karabük'te yaşanan bu üzücü olayın ardından ilgili makamlar tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma, yangının çıkış nedenlerini ve sorumlulukları belirlemeyi amaçlıyor.