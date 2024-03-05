Demirkol’un Çorumlularla tarihî buluşması

Liderlerinden güçlü birlik mesajı

Bolu'da gerçekleşen büyük buluşmada, AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, önemli siyasi ve toplumsal isimlerle birlikte 2 bini aşkın Çorumlu vatandaşla bir araya geldi. Geleneksel dayanışma yemeği ve seçim seferberliği çağrısıyla dikkat çeken bu etkinlik, hemşehri dayanışmasını ve birlik ruhunu gösterdi

Bolu'da Çorumluların destek buluşması

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da yaşayan 2 bini aşkın Çorumlu vatandaşla bir araya geldi. "Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Bolu olacağız" mesajıyla, katılımcıların coşkusu ve birliktelik ruhu, etkinliğin ana temasını oluşturdu.

Etkinliğe katılan önemli isimler

Çorumlular Derneği'nin düzenlediği bu özel buluşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, eski dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, eski Özel İdare Genel Sekreteri Tahsin Akduman, AK Parti belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları gibi isimler katıldı.

Çorumluların talepleri ve destek mesajları

Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli, Tosya-İskilip yolunun tamamlanması ve Alaattin Karakaş'ın belediye meclisinde yer alması gibi talepleri dile getirdi. Ayrıca, Demirkol'un hem Çorumluların hem de Boluluların belediye başkanı olacağına dair güçlü bir destek mesajı verdi.

Seçim öncesi güçlü çağrı

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesi'nin gerçek belediyecilik anlayışıyla yönetilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. 31 Mart'ı Bolu için bir kurtuluş günü olarak ilan edeceklerini ve tüm destekçileri seçim seferberliğine davet ettiğini ifade etti.

Derneğin sorunlarına kalıcı çözümler

Demirkol, Çorumlular Derneği'nin yer sorununu çözeceklerine dair söz verdi ve düzenli aralıklarla Çorum'a otobüs seferleri düzenleme vaadinde bulundu. Bu adım, hemşehriler arasındaki bağları güçlendirecek ve toplulukla olan ilişkileri iyileştirecek.