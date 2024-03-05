7 Mart 2024 için A101 Aktüel açıklandı! Gamer'ları heyecanlandıran birçok ürün 7 Mart Perşembe günü A101 Bolu Mağazalarında olacak. Gece geç yatan Gamerlar sabah A101 mağazaları önünde kuyruğa girecek.
İŞTE GAMER'LARI HEYECANLANDIRAN ÜRÜNLER
Ofis Baza Oyun Masası: 1.299,00 TL
- Uzunluk: 120 cm
- Derinlik: 60 cm
- Yükseklik: 75 cm
- Ürün demonte gönderilecektir.
- Kurulum müşteriye aittir.
Piranha markalı ürünler:
- Gaming Kulaklık: 299,00 TL
- Mikrofonlu
- Büyük hoparlör ünitesi
- Kulak üstü
- Kumanda kontrol
- Kablosuz ses kontrol
- 5614 Stereo 1+1 Hoparlör: 179,00 TL
- 2x3 watt güç
- 2x3 inch hoparlör
- Telefon, tablet ve bilgisayar uyumlu
- Kablo girişleri
- Ses kontrol ve ON/OFF anahtarı
- Gaming Mouse: 149,00 TL
- 3200 dpi
- 2345 Gaming Klavye: 249,00 TL
- Gaming Kulaklık: 299,00 TL
Asos Oyuncu Koltuğu: 2.699,00 TL
- Toplam yükseklik: 117-127 cm
- Sırt yüksekliği: 74 cm
- Oturma yüksekliği: 45-55 cm
- Kolçak iç genişlik: 65-75 cm
- Genişlik: 50 cm
- Derinlik: 50 cm
- Kollar içtan içe genişlik: 57 cm
- "Kilit-dönme" sistemi
- Ürün demonte gönderilecektir.
- Kurulum müşteriye aittir.
8880 Ambiyans Işık: 299,00 TL
- RGB LED ışık
- Uzaktan kumanda
- USB bağlantı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.