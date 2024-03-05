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Uykusuz geceler başladı! Bütün Gamer'lar 7 Mart'ı beklemeye başladı.. Alıp okuyunca gözlerine inanamadılar.. A101'e geldi! 7 Mart sabahı A101 önünde kuyruk olacak!

A101 Aktüel'de Gamerlar için öyle ürünler geldi ki.. Bütün gamer'lar bu günü beklemeye başladı.. Oyuncu koltuğundan, oyuncu masasına.. Gaming kulaklıklardan, gaming mouse ve gaming klavyelere.. Dev indirimler A101 Bolu Mağazalarında!

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Uykusuz geceler başladı! Bütün Gamer'lar 7 Mart'ı beklemeye başladı.. Alıp okuyunca gözlerine inanamadılar.. A101'e geldi! 7 Mart sabahı A101 önünde kuyruk olacak! mask
Uykusuz geceler başladı! Bütün Gamer'lar 7 Mart'ı beklemeye başladı.. Alıp okuyunca gözlerine inanamadılar.. A101'e geldi! 7 Mart sabahı A101 önünde kuyruk olacak!
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7 Mart 2024 için A101 Aktüel açıklandı! Gamer'ları heyecanlandıran birçok ürün 7 Mart Perşembe günü  A101 Bolu Mağazalarında olacak. Gece geç yatan Gamerlar sabah A101 mağazaları önünde kuyruğa girecek.

İŞTE GAMER'LARI HEYECANLANDIRAN ÜRÜNLER

  • Ofis Baza Oyun Masası: 1.299,00 TL

    • Uzunluk: 120 cm
    • Derinlik: 60 cm
    • Yükseklik: 75 cm
    • Ürün demonte gönderilecektir.
    • Kurulum müşteriye aittir.

  • Piranha markalı ürünler:

    • Gaming Kulaklık: 299,00 TL
      • Mikrofonlu
      • Büyük hoparlör ünitesi
      • Kulak üstü
      • Kumanda kontrol
      • Kablosuz ses kontrol
    • 5614 Stereo 1+1 Hoparlör: 179,00 TL
      • 2x3 watt güç
      • 2x3 inch hoparlör
      • Telefon, tablet ve bilgisayar uyumlu
      • Kablo girişleri
      • Ses kontrol ve ON/OFF anahtarı
    • Gaming Mouse: 149,00 TL
      • 3200 dpi
    • 2345 Gaming Klavye: 249,00 TL

  • Asos Oyuncu Koltuğu: 2.699,00 TL

    • Toplam yükseklik: 117-127 cm
    • Sırt yüksekliği: 74 cm
    • Oturma yüksekliği: 45-55 cm
    • Kolçak iç genişlik: 65-75 cm
    • Genişlik: 50 cm
    • Derinlik: 50 cm
    • Kollar içtan içe genişlik: 57 cm
    • "Kilit-dönme" sistemi
    • Ürün demonte gönderilecektir.
    • Kurulum müşteriye aittir.

  • 8880 Ambiyans Işık: 299,00 TL

    • RGB LED ışık
    • Uzaktan kumanda
    • USB bağlantıUykusuz geceler başladı! Bütün Gamer'lar 7 Mart'ı beklemeye başladı.. Alıp okuyunca gözlerine inanamadılar.. A101'e geldi! 7 Mart sabahı A101 önünde kuyruk olacak!

05 Mar 2024 - 11:00 - Yaşam

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