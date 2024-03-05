- Sağlık

Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı

Ramazan ayında tahin tüketimi neden bu kadar popüler? Tahin, sahur ve iftar sofralarına enerji ve tokluk katıyor. Üretim Ramazan'da 20 tona ulaşarak ekonomiye can veriyor. İşte tahinin sağlık ve tokluk üzerine etkileri.

Esra Perçin
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Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı
Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı
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Ramazan Ayında tahin neden önemli?

Ramazan ayı, oruç tutanlar için uzun ve enerji gerektiren günler anlamına gelir. Bu süreçte, sahur ve iftar sofralarında yer alan tahin, susamın mucizevi dönüşümüyle, hem enerji veriyor hem de uzun süreli tokluk sağlıyor. Van'da doğal yöntemlerle üretilen tahin, bu özellikleri sayesinde Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı

Tahin üretiminin Ramazan bereketi

Ramazan ayı gelmeden önce aylık üretim miktarı 3 ton civarında olan tahin, Ramazan ayında yaklaşık 20 ton üretime ulaşıyor. Bu artış, tahinin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki talebini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Van'ın yerel ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı

Ramazan ayının bereketli üretimi

Yıl boyunca sürekli devam eden tahin üretimi, Ramazan ayında zirveye ulaşıyor. Yaz aylarında üretimde yaşanan düşüşe rağmen, Ramazan ayı ile birlikte üretimde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu dönem, tahin üreticileri için yılın en bereketli zamanı olarak kabul ediliyor.Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı

Tahinin sağlık ve tokluk üzerine etkileri

Tahin, Ramazan ayında tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri, sağladığı tokluk hissi ve enerjidir. Vücuttaki toksinleri atma ve çocukların zeka gelişimine katkıda bulunma gibi ek faydalarıyla da dikkat çekiyor. Bu özellikleri, tahini Ramazan sofralarının olmazsa olmazı yapıyor.Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı

Tahinin besleyici faydaları

Oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan tahin, içerdiği yüksek besin değerleriyle de ön plana çıkıyor. Gün içindeki açlık hissini azaltan tokluk hissi sağlaması ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri, tahini değerli bir besin kaynağı haline getiriyor.Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı

Ramazan Ayında tahin tüketimi

Uzmanlar, Ramazan ayında tahin tüketiminin artırılmasını öneriyor. Sahur ve iftar sofralarında çeşitli şekillerde tüketilebilen tahin, lezzetli ve sağlıklı tariflerle sofralara zenginlik katıyor. Van'da üretilen doğal tahin, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da sofraların baş tacı olmaya aday.

 

# üretim

05 Mar 2024 - 18:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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