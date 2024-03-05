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Doğa severlerin yeni gözdesi, Karaca

Karabük Ovacık'ta doğa sever bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen karaca, doğa turizmi ve vahşi yaşamın korunması adına dikkat çekici bir örnek sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Doğa severlerin yeni gözdesi, Karaca mask
Doğa severlerin yeni gözdesi, Karaca
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Karabük ve çevresinde doğa turizmi ve vahşi yaşamın korunması konusunda artan bir ilgi gözlemlenirken, Ovacık ilçesi bu kez de bir karacanın görüntülenmesiyle gündeme geldi. Doğa sever bir vatandaş, ormanlık alanda yürüyüşü sırasında karşılaştığı karacayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bu nadir görülen an, karacanın doğal güzelliğini ve vahşi yaşamın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Doğa severlerin yeni gözdesi, Karaca

Gizlenerek Kaydedilen Nadir Anlar

Vatandaş, karacayı fark ettiğinde ağacın arkasına saklanarak, bu eşsiz anı kaydetmeyi başardı. Karaca, bir süre etrafa bakındıktan sonra, insan varlığını hissederek bölgeden uzaklaştı. Bu özel an, doğa ile iç içe olmanın ve vahşi yaşamın korunmasının önemini vurgulayan bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, doğa sever bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği karaca görüntüsü, doğa ve vahşi yaşamın korunmasının önemine dikkat çekiyor. Bu nadir an, bölgenin doğal güzelliklerini ve vahşi yaşamın yakınlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
# karabük, doğa

05 Mar 2024 - 11:14 Karabük/ Ovacik- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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