05 Mar 2024 - 11:21- Yaşam G:

Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Adana, Mersin, Antep ve Adıyaman'ı hedef gösterdi! Ardından Düzce, Antalya ve Ankara'da görülecek! Bolu teyakkuzda! Prof.Dr.Orhan Şen uyardı!

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamalarıyla vatandaşları uyardı. Ege'den Akdeniz'e, Çanakkale'den Adıyaman'a kadar geniş bir alanda sabah saatlerinden etkili olacağı bildirildi! Düzce'de görülecek o yüzden Bolu teyakkuzda!

Haber Merkezi
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Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Adana, Mersin, Antep ve Adıyaman'ı hedef gösterdi! Ardından Düzce, Antalya ve Ankara'da görülecek! Bolu teyakkuzda! Prof.Dr.Orhan Şen uyardı! mask
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Türkiye genelinde yağışlı bir gün bizi bekliyor! Ünlü Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamalarıyla vatandaşları uyardı.

Sabah saatlerinde Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere, Çanakkale, Balıkesir, Adana ve Mersin çevrelerinde hava durumu dikkatle takip edilmeli.

Öğle saatlerinde ise Manisa, Muğla, Denizli, Antalya ve Afyonkarahisar'da şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra, Afyonkarahisar ve Manisa'da da yağmur bekleniyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken saatler akşamüzeri. Muğla ve Antalya'nın doğusu, Eskişehir, İsparta, Düzce ve Ankara'da yer yer kuvvetli yağmurların olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise öğleden sonra başlayacak yağmurla birlikte şemsiyeler yine devrede olacak. Gün boyu sürecek yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'in verdiği bu detaylı bilgiler ışığında, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor. Unutmayın, hava durumunu takip etmek ve gerekli tedbirleri almak, olası olumsuzluklara karşı en iyi korunma yöntemidir.

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05 Mar 2024 - 11:21 Bolu- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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