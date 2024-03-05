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Samsun, Karabük, Zonguldak ve Bolu cemre düştü derken tuzağa düştü! Bolu, Gerede yorganları sobaları hazırlayın. Bahar geldi derken 50 cm kar bekleniyor!

Meteoroloji dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Orhan Şen'in son paylaşımı, kışın henüz bitmediğini gözler önüne serdi! Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yaklaşıyor!

Haber Merkezi
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Samsun, Karabük, Zonguldak ve Bolu cemre düştü derken tuzağa düştü! Bolu, Gerede yorganları sobaları hazırlayın. Bahar geldi derken 50 cm kar bekleniyor! mask

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen'in uyarıları, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yaşayanları dikkatli olmaya ve olası yoğun kar yağışına karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor. 

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları 6-7 derece birden düşürecek. Hafta sonu boyunca, Karadeniz'in iç kesimlerinden Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir alanda kar yağışının yoğunlaşacağı bekleniyor. Bu bölgelerde yeni kar birikintilerinin yer yer 50 cm'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise sıcaklık değerleri kışın soğuk yüzünü gösterecek şekilde 10 derecenin altına iniyor. Ancak kent sakinleri için bir teselli var: Bu düşüş uzun sürmeyecek. İstanbul'da sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren iki gün içinde yeniden yükselişe geçecek. Kar yağışı beklentisi olmasa da, soğuk hava dalgasının etkileri hissedilecek.

Unutmayın, baharın müjdecisi güneşli günler hala çok uzakta değil. Ancak kışın son demlerinde, doğanın bu sürprizine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Soğuk havanın tadını çıkarın, ancak güvenliğinizi her zaman ön planda tutun. Prof. Orhan Şen ve diğer meteoroloji uzmanlarının tavsiyelerine uymak, bu soğuk günlerde en doğru seçim olacaktır.

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05 Mar 2024 - 11:39 Bolu- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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