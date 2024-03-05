Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen'in uyarıları, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yaşayanları dikkatli olmaya ve olası yoğun kar yağışına karşı hazırlıklı olmaya davet ediyor.
Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları 6-7 derece birden düşürecek. Hafta sonu boyunca, Karadeniz'in iç kesimlerinden Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir alanda kar yağışının yoğunlaşacağı bekleniyor. Bu bölgelerde yeni kar birikintilerinin yer yer 50 cm'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da ise sıcaklık değerleri kışın soğuk yüzünü gösterecek şekilde 10 derecenin altına iniyor. Ancak kent sakinleri için bir teselli var: Bu düşüş uzun sürmeyecek. İstanbul'da sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren iki gün içinde yeniden yükselişe geçecek. Kar yağışı beklentisi olmasa da, soğuk hava dalgasının etkileri hissedilecek.
Unutmayın, baharın müjdecisi güneşli günler hala çok uzakta değil. Ancak kışın son demlerinde, doğanın bu sürprizine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Soğuk havanın tadını çıkarın, ancak güvenliğinizi her zaman ön planda tutun. Prof. Orhan Şen ve diğer meteoroloji uzmanlarının tavsiyelerine uymak, bu soğuk günlerde en doğru seçim olacaktır.
Hafta sonu Cuma Cumartesi Kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Kardeniz iç kesimleri ve doğu anadoluda kar yağışı yoğun olabilir. Bu bölgelerde 50 cm yeni kar birikir
İstanbulda sıcaklık hafta sonu 10 derecenin altına düşer 2 günden sonra tekrar yükselir kar yok
— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) March 4, 2024
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.