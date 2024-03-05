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Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç

Göynük, Saadet Partisi'nin Belediye Başkan adayı Erdal Gülen'in seçim ofisi açılışıyla birlikte yeni bir döneme adım atıyor. Bu özel gün, siyasi rekabetin ötesinde, Göynük'ün geleceği için umut ve kararlılıkla dolu bir başlangıcı simgeliyor. MHP'den Metin Ölmez ve CHP'den Ali Oral gibi siyasi rakiplerin de katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, siyasi birlikteliğin ve ortak hedeflerin güçlü bir örneğini teşkil ediyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç mask
Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç
Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç
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Ahilik Geleneği Işığında Yenilenen Göynük

Erdal Gülen'in vurguladığı gibi, Göynük'ün yenilenme süreci, ahilik geleneğinden ilham alarak ahlak ve maneviyatı temel alacak. Bu yaklaşım, Göynük'ü sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da zenginleştirmeyi amaçlıyor. Gülen, adalet ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla, herkes için eşit ve adil bir yaşam sunmanın peşinde.

Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması

Göynük'ün zengin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, Gülen'in öncelikleri arasında yer alıyor. Bu, Göynük'ün sadece yerel halk için değil, aynı zamanda turistler için de cazip bir destinasyon haline gelmesini sağlayacak kritik bir adım olarak görülüyor.Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç

Akşemsettin Hazretlerinin Mirası ve Gelecek Vizyonu

Göynük'ün manevi mirasının önemli bir parçası olan Akşemsettin Hazretleri'nin izinden giderek, Gülen, şehri daha parlak bir geleceğe taşıma vizyonunu pekiştiriyor. Bu, Göynük'ün hem tarihi hem de manevi zenginliğini ön plana çıkararak, şehrin genel profilini yükseltmeyi hedefliyor.Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç

Büyük Hedefler ve Toplumsal Destek

Gülen, "İman varsa imkan da vardır" ilkesiyle, Göynük için koyduğu yüksek hedeflere ulaşmada kararlı. Bu süreçte, Göynük halkının desteği ve dualarıyla, şehrin her köşesine adalet, huzur ve refahı yaymayı hedefliyor. Gülen, bu yolculuğun, halkın desteğiyle başarıya ulaşacağına inanıyor.Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç

Göynük için Birlikte Başarı

Gülen'in mesajı net: Göynük için vaad edilen değişim ve gelişim yolculuğunda, birlikte daha nice başarılara imza atılacak. Bu süreç, Göynük'ün her bir ferdiyle omuz omuza verilerek, şehri daha iyi bir geleceğe taşıyacak.Göynük yenilenme rüzgarları! Erdal Gülen liderliğinde yeni bir başlangıç

# destek, zengin

05 Mar 2024 - 11:52 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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