Yıllarca boşa uğraşmışız! Oklava kullanmadan 30 dakikada 3 tepsi pratik su böreği tarifi!

Ramazanın gelmesiyle birlikte sofralarınızda hızlı bir şekilde hazırlayacağınız ve afiyetle yiyeceğiniz pratik su böreği tarifi

Pratik su böreği için malzemeler

(36 cm tepsi için)

Her tepsi için 5 adet yumuta

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Kaynar su

2 yemek kaşığı turşuluk kaya tuzu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

125 gr terağı

Hazırlanışı

Tepsi başına 5 adet olacak şekilde 15 adet yumurta. Yumurtalar ufaksa 6 adet ekleyebilirsiniz. 3 Tatlı kaşığı kadar tuz eklenip çırpalım.

Karıştırdığımız yumurtanın içine 10 su bardağı böreklik un koyup karıştırın. Hafif ele yapışacak kıvama gelene kadar yoğurun. Çok sert hamur yapmamaya özen gösterin. Hamur elinizi bıraksın diye çok az sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

Hamurun yapışmaması için tezgahı hafifçe unlayın. Hamuru güzelce ovmaya başlayın. Su böreği hamuru poğaça hamuru kadar yumuşak olmamalıdır. Orta yumuşaklık yeterlidir.

Hamur kesme aparatıyla hamuru önce ortadan ikiye kesin. Ardından ikiye böldüğünüz hamuru 30 adet eşit büyüklüklerde bezelere ayırın. Bezeler cevizden biraz büyük olacak şekilde şekillendirilmelidir.

Çok az unlanmış olan tepsiye tüm bezeler yerleştirilir. Yerleştirilen bezelerin üzerine un serpiştirilir. Ardından buzdolabı poşeti ile üzeri kapatılıp 1 saat dinlenmeye alınır.

2 su bardağı nişasta ve 2 su bardağı un bir kapta karıştırılır. Su böreği hamurunu açarken nişasta kullanmıyoruz. Sadece un kullanıyoruz. Nişasta kullandığınızda su böreği hamurunuzun tadında bir değişiklik olmuyor.

Bezelerin kurumaması için hazırladığınız bu kaba 5 adet beze alınır. Açacak olduğumuz bezeyi de bol unlayarak açmaya başlıyoruz. Su böreği hamuru çok kolay kuruyan bir hamurdur. O yüzden üzerinin kapalı olması gerekmektedir.

Ufak pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde merdane ile hamur açılır. Bu aşamada bezelerin kurumaması için hızlı açılması gerekmektedir.

10’ar adet olacak şekilde 30 adet hamurun arasını nişastalı un karışımımıza bulayalım. Ardından 20 tane bezeyi dinlenmek için tepsiye buz dolabı poşetiyle kapatarak dinlenmeye alınır.

İlk 10’lu beze merdaneyle açılır. Arasında hava alarak yapışmaması için ufak baskı uygulayabilirsiniz. Açarken mutlaka ters düz edilmeli ve arasında hava kalmasını engellemeliyiz. 10 tane bezeyi açmakta zorlanırsanız 5’li olarak açabilirsiniz.

Arada bir bezelerin birbirlerine yapışıp yapışmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Eğer yapışırsa zor açılacaktır.

Kontrol ettikten sonra kenarlarına daha çok bastırarak hamurumuzu açmaya devam edelim. Bu aşamada mutlaka yufkaları altüst edelim.

Yufkalar açıldıktan sonra kontrol ederek oklavaya saralım. Yapışma olmamasına dikkat edelim. Yufkaların arasına serpme olacak şekilde nişastalı un karışımımızı tekrarlayalım. Elimizle her yerine eşit şekilde dağıtalım. Ardından hamuru açmaya devam edelim.

Su böreği yapacağımız tepsiden biraz büyük olacak şekilde yufkaların açılmasına dikkat edelim. Çok ince açmamaya özen gösterin. Yufkaların arası hiçbir şekilde yapışmaması için hamuru açarken çok bastırmayın.

Açtığınız 10 yufkayı dinlenmeye alın ve diğer geri kalan 10’arlı yufkalarınızı açmaya başlayın.

Kaynayan bir suya, yufkaların dağılmaması için 2 yemek kaşığı turşuluk kaya tuzu atıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ da suyun içine ekliyoruz. Bu sayede yufkalarınız yapışmayacaktır.

Su böreği için ayrı bir kapta 300 gr tereyağı eritiyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Tepsinin alt tabanı bu karışımla bolca yağlanır.

Kaynayan suya yufkalar teker teker atılır. Su mutlaka kaynar olmalı. İçinizden 15’e kadar saydıktan sonra yufkalar kevgir yardımıyla alınır. Kenarda bekletilen soğuk suyun içine bırakılır. Soğuk suyun içinde yufka elle yıkanır. Bu aşamada ufak tefek yırtılmalar önemli değildir.

3 yufkada bir soğuk su değiştirilmelidir.

Not: Alt ve üst yufka haşlamadan yapılırsa daha lezzetli oluyor.

Yıkanan hamurlar tepsiye dizilir ve aralarına tereyağlı karışım sürülür. Hamurlar üst üste daha kabarık olması için büzgülü olarak yerleştirilir.

Tepsinin alt tabanına 5 yufka yerleştiriyoruz. Ardından orta katına peynirli karışım gezdirilir. Cecil, lor peyniri ve maydanoz ile bu karışımı hazırlayabilirsiniz. Arasına kıyma da koyabilirsiniz.

Üzeri için de yine ara katlarını yağlayarak 5 adet yufkayı tepsiye diziyoruz ve üst katı bolca tereyağıyla yağlanır.

Yaptığınız diğer tepsileri derin dondurucuya yağlı bir şekilde kaldırıp dondurursanız, zamanı geldiğinde direk hiçbir işleme tabi tutmadan pişirmeye alabilirsiniz.

30 dakikada açtığınız su böreğiniz hazır.

Fırında ve ocağın üzerinde pişirebilirsiniz. Ocağın üzerinde pişen su böreklerinin tadı daha bir başka.

Tavamız ısınana kadar yüksek ateşte ardından da kısık ateşte, kenarlarından çevire çevire böreğimizi pişiriyoruz. Alt katı tam piştikten sonra ters çeviriyoruz.

Nişastayla su böreği olmaz yorumları gelebilir. Nişasta böreğin tadını hiç etkilemiyor.