Bu haberi erkekler okumasın! Alfa Kadın Nasıl Olunur? Siz de Vazgeçilmez Olun! Ünlü Yazar ve İlişki Koçu Adil Yıldırım’dan Kadınlara Taktikler! 

İlişkilerde kendini daha iyi ifade etmek isteyen ve vazgeçilmez olmak isteyen kadınlar için Adil Yıldırım'ın önerileriyle hazırlanan "Cool Kadın Olma" rehberi, ilişkilerde doğru iletişimi sağlamaya odaklanıyor.

İşte Adil Yıldırım'ın önerileriyle kadınların ilişkilerde nasıl daha etkili ve cool olabileceklerine dair ipuçları:

ADİL YILDIRIM’dan 4 ETKİLİ TAVSİYE

1.Erkekleri Anlama ve Doğru Kelimelerle İfade Etme

Kadınlar, erkeklerin duygusal dünyasını anlamaya odaklanmalı ve doğru kelimelerle iletişim kurmalıdır. Empati eksikliği yaşayan erkeklerle iletişim kurarken daha hassas olunmalıdır.

Doğru kelimeler ve cümleler kullanarak erkeklere nasıl hitap edilmesi gerektiği konusunda bilinçli olunmalıdır. Özellikle yaşanmış örneklerle erkeklere yaklaşım sergilenmelidir.

2.Mizahı Kullanma

İletişimde mizahın gücünden yararlanılmalıdır. Mizahla yapılan iletişim, karşılıklı kavga veya agresif tepkilerin önüne geçebilir.

Karşınızdaki insana mizahla yaklaşarak, iletişimi daha olumlu bir şekilde sürdürebilir ve ilişkideki gerilimi azaltabilirsiniz.

3.Kendine Güven ve Kaliteli Bir Tavır

Cool kadın olmanın temelinde özgüven ve kaliteli bir tavır yatar. Kendinizi kaybetme korkusuyla değil, kendinize güvenerek ve sakin bir tavırla ilişkiyi yönetin.

İlgi gösteren diğer kişilere karşı kıskançlık yerine, kaliteli bir tavır sergileyin. Kendinizi kaybetmeden, kendinize güvenerek ilişkiyi sürdürün.

4.Doğru Mesajları Verme ve Kararlılık

İlişkide yaşanan değişiklikleri açık bir şekilde ifade edin ve karşınızdaki kişiden gerçekçi cevaplar alın.

Eğer ilişkide ilgi azalıyorsa ve sorunlar yaşanıyorsa, karşınızdaki kişiden net cevaplar almak için sorular sorun ve kararlılıkla davranın. İlişkinin geleceği hakkında net kararlar alın.

Kaynak: İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım’ın Youtube Kanalındaki Konuşması Haberleştirilmiştir.