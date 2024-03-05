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Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor

Ankara'nın içme suyu kaynağı Çamlıdere Barajı'nı besleyen Gerede Çayına bölgede yaşayan nüfusun kanalizasyonu hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan veriliyor. Milyonlarca kişi kirlenmiş suyu kullanmak zorunda kalıyor. Detaylar için haberimizi dikkatlice okuyun.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor mask
Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor
Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor
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Ankara'nın İçme Suyu Kaynağına Kanalizasyon Tehdidi

Ankara, Türkiye'nin başkenti, içme suyunu büyük ölçüde Çamlıdere Barajı'ndan sağlamaktadır. Ancak bu hayati kaynak, Bolu'dan gelen Ulusu Deresi üzerinden taşınan kanalizasyon ve evsel atıklarla ciddi bir tehdit altında. Çamlıdere Barajı'na saniyede 500 litre su taşıyan Ulusu Deresi, barajı besleyen dokuz akarsudan biri olarak ön plana çıkıyor.

Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor

Çamlıdere Barajı ve Besleyen Dereler

1976-1985 yılları arasında inşa edilen Çamlıdere Barajı, Ankara'ya su sağlayan en büyük hacimli barajlardan biridir. Toplam 1.220.380.000 metreküp su kapasitesiyle, Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan baraj, Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Ulusu, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır olmak üzere dokuz dere tarafından besleniyor.Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor

Gerede Deresi'nin Durumu

Bolu'nun kuzeyi, Mengen'in güneyi ve Dörtdivan İlçe merkezinden geçen Gerede çayı olarak da bilinen Ulusu Deresi, yaklaşık 10 bin kişinin kanalizasyon ve evsel atıklarını Karadeniz'e taşıyor. Bu durum, Çamlıdere Barajı'na temiz su sağlaması gereken Ulusu Deresi'ni doğal bir kanalizasyon haline getirerek, bölge halkının sağlığını tehdit eder hale dönüştürdü.Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor

Türkiye'nin En Uzun İçme Suyu Tüneli

Gerede Sistemi, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Ulusu Çayı üzerinde kurulan Işıklı Regülatörü ve Gerede Tüneli'nden oluşmaktadır. 31,592 metre uzunluğundaki Gerede Tüneli, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğine sahip.Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor

Atık Su Arıtma Tesislerinin Eksikliği

Dörtdivan ve Gerede ilçeleri ile bağlı 30 köyün evsel atıkları ve kanalizasyonu, herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Ulusu Deresine bırakılması önemli bir çevre sorunu yaratıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu bölgeler için planladığı atık su arıtma tesisleri projesi tamamlanamamış olması, kanalizasyon sularının doğrudan Ulusu Deresine ve dolayısıyla Çamlıdere Barajı'na akmasına yol açıyor.Ankara'nın içme suyunun karşılandığı Çamlıdere Barajı'na Bolu kanalizasyonu taşınıyor

Ankara'nın içme suyu kaynağı olan Çamlıdere Barajı'nın, Bolu'dan gelen kanalizasyon ve evsel atıklarla kirlenmesi, milyonlarca Ankaralıyı sağlıksız su kullanımı riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durum, hem yerel yönetimlerin hem de ulusal düzeydeki yetkililerin acil müdahalesini gerektiren bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

# türkiye, ankara, karadeniz

05 Mar 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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