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A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

3-8 Mart 2024 tarihleri arasında Bolu A101'de tereyağı, çay, peynir, makarna ve daha birçok üründe inanılmaz indirimler! A101 aktüel kataloğundaki fırsatları kaçırmayın.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar! mask
A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!
A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!
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A101'de Bu Hafta Neler Var? 3-8 Mart 2024 İndirimleri

A101, 3-8 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta, tereyağından çaya, peynirden makarnaya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar:

A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

Süt Ürünleri ve Kahvaltılıklar

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr: 149,50 TL

Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 105 TL

Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr: 55 TL

Milkten Tereyağı 1 Kg: 249 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre: 26,50 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr: 125 TL

Zeo Kırma Yeşil Zeytin ve Çizik Yeşil Zeytin 400 gr: 49,50 TL

A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

Gıda ve Temel İhtiyaçlar

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg: 142,50 TL

Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri: 15,50 TL

Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 1 Kg: 29,50 TL

Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu: 47,50 TL

Seyidoğlu Tahin 1 Kg: 127,50 TL

Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr: 95 TL

A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri

ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 64,90 TL

Nivea Kadın / Erkek Sprey Deodorant 75 ml: 64,50 TL

Colgate Charcoal Diş Macunu 75 ml: 39,90 TL

Çok Al Az Öde Fırsatları

Torku Dana Kangal Sucuk 400 gr: 145 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

Nestle 1927 Çikolata Paketi 4x60 gr: 59,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

A101, 3-8 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için cazip fırsatlar sunuyor. Bu indirimleri kaçırmamak için A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!

# ankara

05 Mar 2024 - 14:17 Bolu/ Bolu- Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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