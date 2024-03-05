A101 Bolu Mağazalarında 3-8 Mart 2024 indirimleri; Tereyağından çaya, peynirden makarnaya harika fırsatlar!

A101'de Bu Hafta Neler Var? 3-8 Mart 2024 İndirimleri
A101, 3-8 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta, tereyağından çaya, peynirden makarnaya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar:
Süt Ürünleri ve Kahvaltılıklar
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr: 149,50 TL
Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 105 TL
Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr: 55 TL
Milkten Tereyağı 1 Kg: 249 TL
Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre: 26,50 TL
Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr: 125 TL
Zeo Kırma Yeşil Zeytin ve Çizik Yeşil Zeytin 400 gr: 49,50 TL
Gıda ve Temel İhtiyaçlar
Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg: 142,50 TL
Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri: 15,50 TL
Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 1 Kg: 29,50 TL
Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu: 47,50 TL
Seyidoğlu Tahin 1 Kg: 127,50 TL
Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr: 95 TL
Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri
ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 64,90 TL
Nivea Kadın / Erkek Sprey Deodorant 75 ml: 64,50 TL
Colgate Charcoal Diş Macunu 75 ml: 39,90 TL
Çok Al Az Öde Fırsatları
Torku Dana Kangal Sucuk 400 gr: 145 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Nestle 1927 Çikolata Paketi 4x60 gr: 59,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
A101, 3-8 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için cazip fırsatlar sunuyor. Bu indirimleri kaçırmamak için A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.