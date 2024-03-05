Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..

Tarımsal akaryakıt fiyatlarındaki artış Fransız firma Seederal'ı harekete geçirdi. 2023 yılında elektrikli traktör için adım atan firma 2024 yılında ilk prototip lansmanı için hazırlanıyor.
12 saat boyunca sürekli ekim
Elektrikli traktör için kolları sıvayan Fransız start-up Seederal, 2023 yılının başlarına başlattığı projesinde sonra yaklaştı. 2024 yılında ilk lasmanını yapacağı belirtiler elektrikli traktör 160 beygir ve otomatik vites olarak çiftçilerin beğenisine sunulacak.
E-Traktör, 200 litrelik benzin tankına eşdeğer bir menzile sahip olacak. 12 saat boyunca sürekli çalışabilecek.
Sizce yeni gelecek bu e-tractor tarımda çiftçiyi rahatlatabilir mi? Yorumlarda buluşalım
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.