05 Mar 2024 - 00:54 - Teknoloji

Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..

Çiftçilere güzel haber geldi.. Fransa'da bir start-up firması çiftçilere bu ekonomik düzende ilaç gibi gelecek bir adım için harekete geçti.