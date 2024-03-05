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Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..

Çiftçilere güzel haber geldi.. Fransa'da bir start-up firması çiftçilere bu ekonomik düzende ilaç gibi gelecek bir adım için harekete geçti.

Haber Merkezi
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Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor.. mask
Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..
Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..
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Tarımsal akaryakıt fiyatlarındaki artış Fransız firma Seederal'ı harekete geçirdi. 2023 yılında elektrikli traktör için adım atan firma 2024 yılında ilk prototip lansmanı için hazırlanıyor.

Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..

12 saat boyunca sürekli ekim

Elektrikli traktör için kolları sıvayan Fransız start-up Seederal, 2023 yılının başlarına başlattığı projesinde sonra yaklaştı. 2024 yılında ilk lasmanını yapacağı belirtiler elektrikli traktör 160 beygir ve otomatik vites olarak çiftçilerin beğenisine sunulacak.

Sonunda buda oldu.. Çiftçilerin mazot masrafı 0 TL olacak! Herkes Türkiye'ye gelmesini bekliyor..

E-Traktör, 200 litrelik benzin tankına eşdeğer bir menzile sahip olacak. 12 saat boyunca sürekli çalışabilecek.

Sizce yeni gelecek bu e-tractor tarımda çiftçiyi rahatlatabilir mi? Yorumlarda buluşalım
# traktör

05 Mar 2024 - 00:54 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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