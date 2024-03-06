6 Mart Çarşamba Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de hava durumu

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Yağmurun Melodisi

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi, 6 Mart Çarşamba günü, baharın serin ve yağmurlu yüzünü karşılayacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların keyfini süren bölge sakinleri, bu kez şemsiyelerini yanlarından ayırmamalı. İşte 6 Mart Çarşamba günü için bölge bölge detaylı hava durumu tahminleri:

Kocaeli: Serin ve Yağmurlu Bir Gün

Hava Durumu: Yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 12°C, en düşük 8°C

Kocaeli, Çarşamba günü yağmurun altında serin bir gün geçirecek. Gün boyu devam edecek yağışlar, şehrin sokaklarını yıkayıp, havayı temizleyecek.

Sakarya: Yağmurlu Bahar Günü

Hava Durumu: Yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 13°C, en düşük 7°C

Sakarya'da yağmur, Çarşamba gününe damgasını vuracak. Baharın bu serin ve yağmurlu gününde, dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olacak.

Düzce: Yağmur Bulutları Şehri Sarıyor

Hava Durumu: Yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 11°C, en düşük 7°C

Düzce, Çarşamba günü yağmur bulutlarının etkisi altında kalacak. Serin hava ve yağışlar, gün boyunca etkisini sürdürecek.

Bolu: Hafif Yağmurlar ve Serin Hava

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 7°C, en düşük 3°C

Bolu, çarşamba günü hafif yağmurların eşlik ettiği serin bir havaya sahne olacak. Yağmur, doğanın yeniden canlanışının bir parçası olarak şehre huzur getirecek.

Bartın: Güneşli Ancak Serin

Hava Durumu: Güneşli

Sıcaklık: En yüksek 10°C, en düşük 7°C

Bartın, bölgedeki diğer şehirlere nazaran Çarşamba günü güneşli ancak serin bir havanın keyfini çıkaracak.

Karabük ve Zonguldak: Bulutlu Gökyüzü ve Yağmur

Karabük ve Zonguldak, yağmurun eşlik ettiği bulutlu bir gökyüzüne tanıklık edecek. Bu şehirlerde yaşayanlar, yağmurlu bir gün geçirecek.

Karabük Hava Durumu: Yağmurlu, 10°C / 6°C

Zonguldak Hava Durumu: Yağmurlu, 10°C / 6°C

Bu detaylı hava durumu tahmini, 6 Mart Çarşamba günü bölge sakinlerinin yağmurlu bir güne hazırlıklı olmalarını sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Yağmurun melodisi eşliğinde, baharın serin yüzünü hissedeceğimiz bir gün bizi bekliyor.