6 Mart Çarşamba Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de hava durumu

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da Yağmurun Melodisi
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi, 6 Mart Çarşamba günü, baharın serin ve yağmurlu yüzünü karşılayacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların keyfini süren bölge sakinleri, bu kez şemsiyelerini yanlarından ayırmamalı. İşte 6 Mart Çarşamba günü için bölge bölge detaylı hava durumu tahminleri:
Kocaeli: Serin ve Yağmurlu Bir Gün
Hava Durumu: Yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 12°C, en düşük 8°C
Kocaeli, Çarşamba günü yağmurun altında serin bir gün geçirecek. Gün boyu devam edecek yağışlar, şehrin sokaklarını yıkayıp, havayı temizleyecek.
Sakarya: Yağmurlu Bahar Günü
Hava Durumu: Yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 13°C, en düşük 7°C
Sakarya'da yağmur, Çarşamba gününe damgasını vuracak. Baharın bu serin ve yağmurlu gününde, dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olacak.
Düzce: Yağmur Bulutları Şehri Sarıyor
Hava Durumu: Yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 11°C, en düşük 7°C
Düzce, Çarşamba günü yağmur bulutlarının etkisi altında kalacak. Serin hava ve yağışlar, gün boyunca etkisini sürdürecek.
Bolu: Hafif Yağmurlar ve Serin Hava
Hava Durumu: Hafif yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 7°C, en düşük 3°C
Bolu, çarşamba günü hafif yağmurların eşlik ettiği serin bir havaya sahne olacak. Yağmur, doğanın yeniden canlanışının bir parçası olarak şehre huzur getirecek.
Bartın: Güneşli Ancak Serin
Hava Durumu: Güneşli
Sıcaklık: En yüksek 10°C, en düşük 7°C
Bartın, bölgedeki diğer şehirlere nazaran Çarşamba günü güneşli ancak serin bir havanın keyfini çıkaracak.
Karabük ve Zonguldak: Bulutlu Gökyüzü ve Yağmur
Karabük ve Zonguldak, yağmurun eşlik ettiği bulutlu bir gökyüzüne tanıklık edecek. Bu şehirlerde yaşayanlar, yağmurlu bir gün geçirecek.
Karabük Hava Durumu: Yağmurlu, 10°C / 6°C
Zonguldak Hava Durumu: Yağmurlu, 10°C / 6°C
Bu detaylı hava durumu tahmini, 6 Mart Çarşamba günü bölge sakinlerinin yağmurlu bir güne hazırlıklı olmalarını sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Yağmurun melodisi eşliğinde, baharın serin yüzünü hissedeceğimiz bir gün bizi bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.